لغو دیدار مقامات صهیونیست با کمیسر کل آنروا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسراییل کاتز وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خصمانه این رژیم علیه مردم غزه، دیدار مسوولان وزارت خارجه این رژیم با کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا وابسته به سازمان ملل متحد را لغو کرد.

در همین راستا کاتز در سخنانی اعلام کرد: دیدارهایی را که قرار بود چهارشنبه میان کمیسر کل آنروا و مسوولان وزارت خارجه برگزار شود، لغو کردم.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد: کارکنان آنروا در حمله هفتم اکتبر مشارکت کردند و کمیسر آژانس باید درس عبرت بگیرد و استعفا بدهد.

گفتنی است آمریکا جمعه هفته پیش به بهانه کمک ۱۲ نفر از کارکنان آنروا به مقاومت فلسطین (حماس) در اجرای عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی، از تصمیم این کشور برای قطع کمک به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) خبر داده بود.

ایتالیا، کانادا، استرالیا و انگلیس روز شنبه و فرانسه نیز روز گذشته در دسیسه قطع کمک‌های مالی به آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل متحد به آمریکا پیوستند.

کانادا و استرالیا پس از طرح ادعای مظنون‌شدن به چند نفر از کارکنان این آژانس به دست‌داشتن در عملیات غافلگیرانه هفتم اکتبر سال گذشته میلادی جنبش حماس علیه نظامیان اشغالگر قدس در اراضی اشغالی فلسطین، اعلام کردند که از اقدام ایالات متحده در قطع حمایت مالی از آژانس آنروا پیروی می‌کنند.