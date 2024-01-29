وقوع انفجار در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری طلوع هم اکنون در کانال تلگرامی خود با انتشار خبری فوری اعلام کرد که یک انفجار شهر کابل پایتخت کشور افغانستان را به لرزه درآورد.

بر اساس اعلام این رسانه، طبق اعلام شاهدان عینی، این انفجار حوالی ساعت ۱۹:۰۰ (به وقت محلی) در حوزه چهارم امنیتی این شهر رخ داده است.

به گفته منابع آگاه یک خودرو هدف قرار گرفته است.

همچنین، تاکنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این باره رسانه‌ای نشده است و مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان هم در این باره اظهارنظری نکرده اند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسؤولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

این در حالیست که در روزهای گذشته نیز رسانه‌ها از وقوع انفجاری مهیب در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان خبر داده بودند.

به گفته شاهدان عینی، در این انفجار یک خودرو هدف قرار گرفته بود.