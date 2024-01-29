برگزاری گردهمایی بزرگ «دختران ماه» در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز دوشنبه در آئین گردهمایی بزرگ «دختران ماه» در خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجتماع پرشور و با نشاط جشن تکلیف «دختران ماه» با حضور یک هزار و ۲۲۹ دانش‌آموز تحت حمایت خوزستانی برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان اضافه کرد: امیدوارم با همکاری آستان رضوی بتوانیم در راستای کمک به دانش آموزان خدمات و حمایت‌هایمان را توسعه و افزایش دهیم و برای انجام این هدف متعالی دو طرف از ارائه هرگونه کمک به یکدیگر دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه دختران دانش‌آموز نیز آینده‌سازان کشور هستند، تصریح کرد: دخترانی که در تمام مراحل زندگی پیشتاز هستند، الگوی خود را حضرت زهرا (س) قرار داده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اشاره به برپایی مراسم «دختران ماه» با حضور تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: این رویداد فرصتی است تا با برپایی جشن‌های تکلیف خانگی دختر ۹ ساله در سراسر خوزستان، زمینه ارتقای فکری و معنوی آنها در آستانه ورود به سن تکلیف فراهم شود.

شیبه با اشاره به تعریف پیوست معرفت افزایی به امام رضا (ع) برای ارائه خدمات اجتماعی به دختران در قالب رویداد یادشده عنوان کرد: این همراهی معنوی و معرفتی از طریق مربیان متخصص و زبده که آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را در قالب دوره تربیتی کنشگری حوزه دختران دیده‌اند، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هدایای این رویداد معنوی با «نشان دختر ماه» توسط کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف مرتبط با مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی طراحی و تولید و آماده‌سازی شده است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: توزیع این هدایا در منازل دختران با حضور خادمیاران حرم امام رضا (ع) انجام و بعد از آن از طریق پشتیبان‌ها ارتباط مستمر ۶ ماهه برقرار خواهد شد.