به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عربستان و کره جنوبی در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا شامگاه سه شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» قطر با قضاوت «تانتاشف ایلگیز» ازبکستانی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت ۹۰ دقیقه وقت قانونی با نتیجه تساوی یک به یک به پایان رسید تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود. پس از تساوی در دو وقت پانزده دقیقه‌ای، تیم ملی فوتبال کره جنوبی موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شود تا جدال نفس گیر «کلینزمن» و «مانچینی» به سود مربی آلمانی به پایان برسد و عربستان وداع زودهنگامی با جام ملت‌های آسیا داشته باشد.

گل‌های این دیدار را «عبدالله ردیف» (۴۶) برای عربستان «چون گو سونگ» (۹۰+۹) برای کره جنوبی به ثمر رساند.

تیر دروازه در نیمه اول با عربستان یار نبود

تیم ملی فوتبال عربستان که هدایت آن را «روبرتو مانچینی» بر عهده دارد در مرحله گروهی با تیم‌های تایلند، عمان و قرقیزستان هم‌گروه بود و با کسب ۷ امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و کره جنوبی هم با هدایت «یورگن کلینزمن» و در گروهی که بحرین، اردن و مالزی حضور داشتند با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم پا به این مرحله گذاشت.

دقایق ابتدایی این دیدار را هر دو تیم با احتیاط آغاز کردند سعی داشتند با پاس‌های کوتاه مالکیت توپ را در اختیار داشته باشند و علاوه بر محک زدن رقیب، روزنه‌ای به دروازه حریف پیدا کنند.

با گذشت ۱۵ دقیقه از زمان بازی تیم فوتبال کره جنوبی مالکیت توپ را در اختیار گرفت تلاش کردند با ارسال پاس‌هایی در عمق خط دفاعی عربستان و یا در عرض‌های زمین خود را به دروازه عربستانی‌ها برسانند اما هر بار با سد دفاعی بازیکنان مانچینی مواجه شدند.

در دقیقه ۲۶ پاس بلند و در عمق بازیکن کره جنوبی در خط حمله به «سون هیونگ مین» رسید و او هم در حالی که یک مدافع عربستانی را برابر خود داشت به سمت دروازه شوت زد که دروازه‌بان عربستان بدون مشکل این توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۲۹ اشتباه هافبک کره جنوبی در خط میانی موجب شد بازیکن عربستان با یک توپ ربایی، ضد حمله سریعی را تدارک ببیند و توپ را به «صالح الشهری» رساند اما شوت او از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ۱۵ دقیقه پایانی بازی این تیم عربستان بود که حملات خود را به سمت دروزاه کره جنوبی تشدید کرد. در دقیقه ۴۱ این تیم صاحب یک ضربه کرنر شد. «محمد البریک» این ضربه کرنر را روی دروازه کره جنوبی سانتر کرد که ابتدا ضربه سر «صالح الشهری» به تیر دروازه اصابت کرد و در بازگشت این بار ضربه سر «علی لجامی» به واسطه تیر دروازه گل نشد و ضربه سوم را باز هم «صالح الشهری» زد که مدافع کره جنوبی توپ را در آستانه ورود به دروازه با ضربه سر به کرنر فرستاد.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رساند.

گل زودهنگام عربستان در نیمه دوم

در نخستین ثانیه‌های آغاز نیمه دوم این دیدار و در دقیقه ۴۶ تیم فوتبال عربستان نخستین حمله خود را تدارک دید و «عبدالله ردیف» موفق شد با پاس گل «سالم الدوساری» نخستین گل این دیدار را به نام خود ثبت کند تا تیم شاگردان مانچینی یک بر صفر پیش بیفتند.

در ادامه این مسابقه، تیم فوتبال کره جنوبی تلاش کرد حملات خود را به سمت دروازه عربستان تدارک ببیند اما ساختار تیمی و دفاعی منسجم سبزپوشان مانع از این اتفاق بود. بازیکنان عربستان هم البته در خط حمله زهردار نشان دادند و نه تنها مانع از حملات همه جانبه کره‌ای ها شدند بلکه با حملات خود تلاش می‌کردند برای بار دوم دروازه حریف خود را باز کنند.

در دقیقه ۶۸ «عبدالله ردیف» در پشت محوطه جریمه کره جنوبی صاحب توپ شد که ضربه پای راست او با اختلاف اندکی از کنار دروازه کره جنوبی به بیرون رفت.

عربستان «یک دقیقه» کم آورد!

۱۵ دقیقه پایانی این دیدار با حساسیت و هیجان خاصی دنبال شد و کره جنوبی باید تلاش می‌کرد از حذف زودهنگام در مرحله یک هشتم نهایی جلوگیری کند. کره جنوبی به طور متوالی صاحب ضربات کرنر می‌شد اما هیچکدام از آنها منجر به خلق موقعیت گلزنی نشد.

در دقیقه ۸۶ بهترین موقعیت کره جنوبی از ابتدای بازی رقم خورد و ارسال عرضی بازیکن این تیم از جناح چپ مقابل دروازه به مهاجمان کره جنوبی رسید و در سه مرحله ضربات بازیکنان این تیم را مدافعان و یا دروازه‌بان این تیم توپ را در آستانه ورود به دروازه برگشت دادند تا قرمزپوشان کره‌ای در به ثمر رساندن گل ناکام بمانند اما لحظات باقی مانده را با انگیزه مضاعفی ادامه دهند.

در دقیقه ۹۰+۲ بازیکن کره جنوبی توپ را از جناح چپ سانتر کرد که ضربه سر مهاجم کره‌ای به تیر دروازه عربستان برخورد کرد و راهی به چهارچوب پیدا نکرد.

در دقیقه ۹۰+۵ «چان» در محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و ضربه او با اختلاف بسیار کمی از کنار دروازه عربستان به بیرون رفت.

اما در نهایت حملات مرگبار کره جنوبی در دقیقه ۹۰+۹ به نتیجه رسید و «چون گو سونگ» موفق شد با یک ضربه سر قفل دروازه عربستان را فرو بریزد و بازی را به تساوی بکشاند.

تساوی در وقت اضافه اول

نیمه اول وقت‌های اضافه در حالی آغاز شد که مانچینی چندتن از بازیکنان کلیدی خود از جمله سالم الدوساری را پیش از دریافت گل تساوی بیرون کشیده بود و در خط حمله تیمش را از بازیکنان زهردار خالی کرده بود و به نظر می‌رسید از تمرکز کافی برخوردار نیستند.

در دقیقه ۹۷ کره جنوبی صاحب یک ضربه آزاد شد و سانتر بازیکن این تیم در محوطه شش قدم مقابل پای مهاجم این تیم فرود آمد اما ضربه «پارک یونگ وو» با بی دقتی از دست رفت. نیمه اول وقت‌های اضافه این دیدار بدون گل به پایان رسید.

وقت اضافه دوم

در نیمه دوم وقت‌های اضافه هم این تیم کره جنوبی بود که به حملات خود ادامه داد و در دقیقه ۱۱۵ شوت خطرناک بازیکن کره‌ای با واکنش دیدنی دروازه بان عربستان راهی کرنر شد تا دروازه بان عربستان یک بار دیگر ناجی دروازه این تیم شود.

ضد حمله خطرناک بازیکنان عربستانی هم در آخرین ثانیه‌های نیمه دوم به یک موقعیت خطرناک تبدیل شد که دروازه بان کره‌ای مانع از فروریختن دروازه تیمش شد. نیمه دوم وقت‌های اضافه هم بدون گل به پایان رسید تا ضربات پنالتی تیم پیروز این میدان را تعیین کند.

ضربات پنالتی

در ضربات پنالتی تیم فوتبال کره جنوبی موفق شد با درخشش دروازه بان خود با نتیجه نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شود تا جدال نفس گیر «کلینزمن» و «مانچینی» به سود مربی آلمانی به پایان برسد و عربستان وداع زودهنگامی با جام ملت‌های آسیا داشته باشد. کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی باید به مصاف تیم ملی فوتبال استرالیا برود /.