رونمایی ۵ پوستر فیلم/کارکرد فیلم خوب به اندازه روضه امام حسین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیین رونمایی از پوسترهای آثار سینمایی گروه شاهد که در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارند، عصر سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در هتل هویزه برگزار شد.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم، بیان کرد: از اینکه هنرمندان در جهت تحقق اهداف ذاتی بنیاد شهید ما را حمایت میکنند و دست یاری ما را لبیک گفتند، تشکر میکنم. ما در بنیاد شهید وظایف ذاتی داریم که باید آنها را محقق کنیم و نیازمند جامعه هنری در عرصه سینما، موسیقی و … هستیم تا بتوانیم پیام شهدا را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
در بنیاد شهید نگاه ما به هنر یک نگاه تمدنی است
وی تاکید کرد: هیچ زبانی به اندازه زبان هنر رسا نیست. پیام واقعه عاشورا در طول این ۱۴۰۰ سال را هنرمندان به دست ما رساندهاند و با زبان نمایش، مداحی و … این موضوعات را دریافت میکنیم.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: در بنیاد شهید نگاه ما به هنر یک نگاه تمدنی است چون وظیفه ما تمدنسازی است. ما مکتب حقپرور اسلام و سبک زندگی ایرانی را به عنوان یک زندگی سعادتبخش به جامعه خودمان و جوامع جهان معرفی کنیم.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به اینکه تمام دنیا در حال معرفی خود است و این کار را از طریق داشتههای خود انجام میدهد، گفت: دارایی برخی افسانهها، برخی تکنولوژی و … است. آنها با این موضوعات خود و نوع نگاه خود را به هستی معرفی و بیان میکنند. شکر خدا ایران عزیز، هم در گذشته خود و هم در تاریخ نوی خود روایتهایی برای بازگفتن دارد. محصولات این روایت هم قابل بیان است، یک امتداد تمدنی لاینقطع وجود دارد و ما توانستیم قلههایی بیافرینیم و به جهان معرفی کنیم. ما موشک میسازیم، ماهواره به فضا میفرستیم، زیرساختهای خدماتی کشور را توسعه میدهیم ولی بیش از فرستادن موشک به فضا مجاهدت آن دانشمند قابل تعریف و بیان است.
وی تاکید کرد: این تلاش و ایثارگری قابل بیان است و پاداش ایثارگر شهادت است، داستان ایثار و شهادت برای عالم جذاب است و خدا در آن جذابیت قرار داده است.
کارکرد یک فیلم خوب به اندازه مجلس روضه امام حسین (ع) است
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: روایت مجاهدتهای شهدای ما نه برای ملت ایران بلکه برای مردم جهان قابل عرضه است ولی ما باید دقیق روایت کنیم؛ نه کم بگوییم نه زیادهروی کنیم. ما برای این به سراغ سوژههای استانی رفتیم که همه بدانند تمام مردم در این موضوع شریک بودند. ما در بنیاد شهید، سینما را برای سینما نمیخواهیم و این وظیفه ما نیست. ما در بنیاد شهید حامل یک پیام تمدنساز هستیم و برای آن تلاش میکنیم. امیدواریم سال دیگر تعداد تولیدات ما بالاتر برود. آن قدر روایت و قهرمان داریم که اگر طی هزاران سال تک تک آنها را روایت کنیم باز هم کم کاری کردهایم.
قاضیزاده هاشمی عنوان کرد: این فیلمها به شکل مشارکتی ساخته شده و مثل سفره امام حسین (ع) است که همه تلاش میکنند از آن ثوابی ببرند. یک فیلم سینمایی خوب شاید به اندازه مجلس روضه امام حسین (ع) کارکرد داشته باشد. البته تعداد تولید فیلمها مهم نیست بلکه جریانسازی آنها مهم است. باید با بسیجی که در استانها شکل گرفته میشود همه پای کار بیایند.
تقویت کارگردانان استانی جزیی از برنامههای ما بوده است
محمدصادق هاشمی معاون فرهنگی بنیاد شهید نیز گفت: امروز توفیق شد تا برگ زرینی دیگری از معاونت فرهنگی در بخش ایثار و شهادت را شاهد هستیم. درود میفرستیم به روح همه شهدای کشور به ویژه شهدای حادثه تروریستی کرمان، شهدای امنیت و شهدای ما در خارج از کشور که مورد حملات صهیونیستها قرار گرفتند و امیدوارم با بذل توجهات شهدا خدمتگزار آنها باشیم. این مراسم برای رونمایی از پوستر پنج فیلم ماست. فیلم «شور عاشقی» که حاصل زحمات داریوش یاری است و درباره فتنهای است که بعد از شهادت امام حسین (ع) رخ میدهد. این یک روایت از فتنهای است که میتواند جای جلاد و شهید را عوض کند. فیلم دیگر ما «دست ناپیدا» به کارگردانی انسیه شاه حسینی است. این فیلم داستانی از زحمات زنان بزرگواری است که دوشادوش مردان در هشت سال دفاع مقدس زحمت کشیدند.
وی با اشاره به فیلم سینمایی «جزیره مینو» به کارگردانی حسین قاسمی جامی، گفت: «جزیره مینو» سومین فیلم ماست و از این جهت برای ما مهم بود که تنها فیلمی است که به اتفاقات سال گذشته اشاره میکند و روایتی از خانواده شهداست. این کار برای ما خیلی استراتژیک بود چون خیلیها حاضر نبودند در آن حضور پیدا کنند. مردانگی و پایداری عزیزانم باعث شد این فیلم آماده شود. این فیلم تا چند وقت پیش «جان فدا» نام داشت.
معاون فرهنگی بنیاد شهید گفت: ۲ فیلم دیگر داریم که با توجه به وعدهای که به رییس بنیاد شهید داده بودیم درباره شهدا و قهرمانان و الگوهای استانی است که باید درباره آنها فیلم ساخته میشد. این فیلم در چهارمحال و بختیاری روایت میشود و درباره قوم غیوری است که به قول امام (ره) جزو ذخایر انقلاب هستند. فیلم «آن دو» درباره شهیدان خالدی است. کارگردان این فیلم مرتضی رحیمی است که از کارگردانان استانی به حساب میآید.
وی افزود: تقویت کارگردانان استانی جزو برنامههای ما بوده است. شاید خیلیها از ما انتظار داشته باشند همه کارهای ما مانند «روز سوم» باشد و سیمرغ بگیرد اما معتقد هستیم باید هزینه برخی کارها را بپذیریم.
معاون فرهنگی بنیاد شهید بیان کرد: فیلم بعدی ما «میرو» به کارگردانی حسین ریگی و تهیهکنندگی سعید الهی است. این فیلم درباره قوم بلوچ است که دوشادوش همه مردم برای سربلندی ایران عزیز در هشت سال دفاع مقدس تلاش کردند و بعد از آن در مرزداری ایستادهاند. ۲ فیلم دیگر ما چون دیر به دست دوستان رسید به جشنواره راه پیدا نکرد البته نگاه ما جشنوارهای نیست و ما در بنیاد شهید مشغول کار و وظیفه خودمان هستیم.
وی تاکید کرد: پروژه بعدی ما «نامیرا» است و مراحل آن در حال انجام است البته کار ما با این فیلمها تمام نشده بلکه فیلمهای دیگر هم در دست داریم. امیدوارم کارهای بعدی ما به زودی انجام شود.
قصههای جنگ تاریخ گذشته نیست
در بخش دیگر از این نشست سعید الهی تهیهکننده «میرو» بیان کرد: به نظرم قبل از پرداختن به موضوع ایثار که منجر به شهادت میشود باید به مفهوم ایثار اجتماعی توجه ویژه داشته باشیم. جامعه ما دچار یک نوع انفعال و دوری از هم در بین شهروندان شده و مفهومی به نام از خود گذشتگی، ایثار و غیرت مدتهاست که دارد سیر نزولی پیدا میکند، اگر این مسیر را طی نکنیم هر فیلمی درباره شهادت بسازیم کارگر نخواهد بود.
وی بیان کرد: نسل جدید روحیات متفاوتی با ما دارند. اگر مقام معظم رهبری میفرمایند دفاع مقدس گنجینه است به این مفهوم نیست که به پرترهسازی روی بیاوریم بلکه میتوان زوایای مختلف آن را ترسیم کنیم تا به ایثار اجتماعی برسیم.
انسیه شاه حسینی نیز در این مراسم گفت: فیلم ما درباره شهادت است. هیچ وقت قصههای جنگ تاریخ گذشته نیست و ارزشهای ما تاریخ مصرف ندارد. تمام اسرار گمشده ما در دل خون شهداست اگر ما حالا در اجتماع خود مشکل داریم به دلیل فاصله گرفتن از آنهاست.
در پایان این مراسم از پوستر فیلمهای بنیاد شهید حاضر در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
عکس از مجید نیک نفس است.
نظر شما