به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، در فاصله یک روز تا آغاز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و نزدیک‌شدن به زمان اکران فیلم سینمایی «شه‌سوار»، جدیدترین ساخته حسین نمازی در جشنواره، پوستر این اثر که طراحی آن با محمد روح الامین بوده است، منتشر شد.

حسین نمازی جدیدترین اثر خود را با بازی مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، هادی کاظمی، عباس جمشیدی‌فر، سعید عطایان، ایمان برات‌پور، حافظ نبی‌زاده، مهرناز افلاکیان، میثم رازفر، ناهید استواری با هنرمندی عزت اله رمضانی‌فر و با حضور امیر دژاکام و گیتی قاسمی جلوی دوربین برده است.

«شه‌سوار» شنبه ۱۴ بهمن در سانس دوم در سینمای رسانه‌های جشنواره فجر به نمایش در می‌آید.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است که با مشارکت بخش خصوصی تولید شده است.

عوامل فیلم سینمایی «شه‌سوار» عبارتند از:

تهیه‌کننده اجرایی: سعید عطایان، مشاور تهیه‌کننده: سعید خانی، مجری طرح و مدیر تولید: پیمان حجازی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، فیلمبردار: حامد اوتادی، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: فردین خلعتبری، صداگذاری: آرش قاسمی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه: وحید زارع‌مند، طراح لباس: فاطمه صفری‌زاده، مدیر صدابرداری: امیر عاشق حسینی، جلوه‌های بصری: امیر ولیخانی، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، برنامه ریز: مسعود میمی، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، منشی صحنه: حمیرا نعمت‌اله، جانشین مدیر تولید: شهرام شاهرخ، مدیر تدارکات: محسن قراخانلو، مدیر مالی: داود رواقی، تصویربردار پشت صحنه: شیما رئیسی، عکاس: ریحانه زنگنه.