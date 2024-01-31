«میرو» و «دو روز دیرتر» صاحب پوستر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم‌ها، یک روزمانده به اکران فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» در سینماهای مردمی و همچنین سالن رسانه برج میلاد، از پوستر این فیلم سینمایی رونمایی شد.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی که قرار است در روز اول جشنواره در سانس سوم به نمایش در آید، پوستر خود را با تصویری از سینا مهراد و پردیس احمدیه منتشر کرد.

پوستر ویژه «دو روز دیرتر» برای نمایش در جشنواره فیلم فجر را شایان شفابخش طراحی کرده است. نویسندگی این اثر را حمید اکبری‌خامنه برعهده داشته است و فرهاد آییش و گوهر خیراندیش دیگر چهره‌های شاخص این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم که محصول مشترک بنیاد فرهنگی روایت فتح، بنیاد سینمایی‌فارابی و موسسه سینمایی بهمن سبز است، آمده است: «آقا جون می‌خوای ریش گرو بذاری، بذار، می‌خوای از اون دنیا امداد غیبی بفرستی، بفرست... من دیگه رد دادم … .»

در «دو روز دیرتر» سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، کمند امیر سلیمانی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، امیرمحسن کوه‌گره، آزاده اسماعیل خانی، علی مهربان و محمدفیلی نیز ایفای نقش کرده‌اند.

پوستر «میرو» منتشر شد/ اغلب طراحی های امروز در سینما سرد و بی روح هستند

پوستر فیلم سینمایی «میرو» به تهیه‌کنندگی سعید الهی و کارگردانی حسین ریگی رونمایی شد. محمد روح الامین طراح و گرافیست کشور که سابقه دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر در ادوار مختلف را در کارنامه خود دارد، طراح این پوستر است.

روح الامین در حاشیه نشست امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با دست اندرکاران اصلی تولیدات سینمایی این بنیاد در سال ۱۴۰۲ با تاکید بر اینکه عنصر جذابیت، مهم‌ترین ویژگی پوستر فیلم‌های سینمایی است، گفت: به نظرم این پوستر پرحرارت است و حرارت و گرمی آن هم از روایت خود فیلم گرفته شده است.

وی افزود: با وجود عدم مقایسه، وقتی طراحی این پوستر به پایان رسید، «میرو» من را به نوعی یاد پوستر فیلم «دونده» امیر نادری انداخت.

روح الامین در تشریح اجزای این پوستر و ارتباط آنها با عناصر فیلم سینمایی میرو گفت: در این پوستر، شاهد یک صحنه جذاب هستیم که برآمده از متن فیلم است؛ تقاطع بین تصویر «میرو» به عنوان شخصیت اصلی فیلم و «خروس» که در حال فریاد زدن است و در عین حال زمینه سفید رنگی در عمق پوستر و ترکیب آن با یک کادر نورانی نشان دهنده آینده‌ای روشن در پیش روی قهرمان فیلم است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر می‌توان گفت در کشاکش‌ مواجه‌ای که قهرمان فیلم با دیگر افراد و ضد قهرمان‌ها دارد، آینده‌ای امیدوار در برابر او قرار دارد. این طرح گرافیکی تلاش دارد با استفاده از عنصر روایت، به درستی حال قهرمان قصه را به مخاطب ارایه کند.

این هنرمند گفت: میرو اهل مبارزه است و پوستر نیز در صدد القای همین حس و حال به بییننده است.

روح الامین با تاکید بر اینکه در طراحی این پوستر از نمادها استفاده کرده است، افزود: اگرچه خروس نماد غیرت ورزی است ولی از سویی دیگر می‌تواند نشانه‌ای از اهریمن و ضد قهرمان نیز باشد. لذا این پوستر می‌تواند بیانگر نبردی باشد که قهرمانِ با غیرت فیلم با اهریمن دارد.

طراح پوستر فیلم سینمایی «میرو» ضمن مقایسه پوستر فیلم‌های سینمایی یک دهه اخیر با سال‌های پیشین تصریح کرد: احساس می‌کنم پوسترهای امروز سرد و بی‌روح‌ هستند، در حالی که آثار قدیمی‌تر سینمای ایران پوسترهای گرم‌تر و پرشورتری داشتند.

وی گفت: البته در طراحی پوستر «میرو» سعی کردم آن حرارت را حفظ کنم. از سویی دیگر معتقد هستم پوسترهای امروزی، بیشتر فوتوشاپی شده‌اند و همین موضوع باعث شده که از هنر خالی شوند.

وی درباره اهمیت طراحی پوستر برای فیلم‌های سینمایی بیان کرد: پوستر نماینده تصویری از خود فیلم است و در هر جایی که نتوان آن را نشان داد، این پوستر است که آن را نمایندگی می‌کند. پوستر خلاصه فیلم در یک شکل انتزاعی است.

عوامل فیلم «میرو» عبارتند از تهیه کننده: سعید الهی، کارگردان: حسین ریگی، بازیگران: سودابه بیضایی، امیررضا دلاوری، حمید ابراهیمی، آرزو تاج نیا، ابوالفضل همراه، مهدی دین محمدپور، ایوب افشارو ...، نویسنده: پیمان شیرخانی، جانشین تهیه کننده: محمود محمدطائمه، مدیر فیلمبرداری: سید محمدرضا سجادیان، تدوین: مهدی سعدی، موسیقی: مسعود سخاوت دوست، دستیار کارگردان و برنامه ریز: منصور میرشکاری، طراح چهره پردازی: مرتضی کهزادی، طراح صحنه و لباس: مهدی سعیدی، صدابردار: سید وحید رضویان، طراحی و ترکیب صدا: امین شریفی، طراح جلوه های بصری: علی سجادی، عکاس: ایمان تاج نیا، طراح پوستر: محمد روح الامین و مدیر ارتباطات رسانه ای: مطهره کشاورز محمدیان / محصول بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد سینمایی فارابی.