پوستر «پرواز ۱۷۵» و «شور عاشقی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم‌ها، موسسه سینمایی نگار فیلم تبیان، همزمان با آیین افتتاح چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، از پوستر فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین حقیقت رونمایی کرد. روح الله موحدی طراحی این پوستر را بر عهده داشته است.

«پرواز ۱۷۵» نگاهی صریح و متفاوت است، به سرگذشت آنانی که بهای عشق شان به این سرزمین، نقدِ نقد بود و این گونه شد که پروازشان بر بلندای تاریخ می‌درخشد ...

در بخشی از این فیلم آمده است: این مملکت مدیر زیاد داره، مسؤول میخواد ... مسؤول!

در این فیلم سینمایی جمشید هاشم‌پور، ثریا قاسمی، جعفر دهقان، رضا توکلی، مجید پتکی، اسماعیل خلج، اتابک نادری، یاسین مسعودی، شاهین باباپور، شهناز شهبازی، افشین صالحی، بازیگر نوجوان: محمد علی آلبو علی، همراه با معرفی محمود حقیقت، به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» می‌توان به مجری طرح: موسسه سینمایی نگار فیلم تبیان، تهیه کننده: سعید شرفی کیا، آهنگساز: آریا عظیمی نژاد، تدوین: سیامک مهماندوست، طراح گریم: سید جلال موسوی، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد جلوخانی، سرپرست جلوه‌های بصری: رضا انصارین، مدیر تولید: سید علی زرآبادی،سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریز: محمد شریفی،مدیر فیلم برداری: بهروز بادروج، مدیر صدابرداری: علیرضا نوین نژاد، طراح صحنه و لباس: ولی الله خزایی، دستیاران کارگردان: میلاد نیلچی زاده، امیر عباس حقیقت، اصلاح رنگ و نور: محراب مشهدبان، مدیران تدارکات: علی دهداری، علی احمدآبادی، مدیر مالی: حسین حسنی، جانشین تولید: آریو فیضی زاده، مشاوران رسانه‌ای و تبلیغات: محسن بیده، سیدمحمدصادق سیادت، عکاس: محسن بیده اشاره کرد.

پوستر «شور عاشقی» رونمایی شد

پوستر فیلم سینمایی «شور عاشقی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری که توسط محمد روح‌الامین طراحی شده رونمایی و منتشر شد.

نمایش فیلم سینمایی «شور عاشقی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری از روز پنجشنبه ۱۲ بهمن در سینماهای مردمی چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر آغاز می‌شود و در آستانه اولین نمایش فیلم، پوستر آن که توسط محمد روح‌الامین طراحی شده رونمایی و منتشر شد.

پیام احمدی‌نیا، شهره موسوی، مهدی زمین‌پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح، علی استادی، بهزاد دورانی و بهرام ابراهیمی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زنی رسانه شد تا راست و دروغ در تاریخ جابه‌جا نشود.

این فیلم محصول مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد سینمایی فارابی است.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: داریوش یاری، مدیر پروژه: مسعود زمانی، مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، تدوین: امیر ادیب‌پرور، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، صدابردار: فرخ فدایی، طراح صحنه: پیام حسین سوری، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح گریم: شهرام خلج، صداگذار: محمود موسوی‌نژاد، جلوه‌های بصری رایانه‌ای: روزبه شمشیری، فیلمبردار: غلامرضا ولدخانی، منشی صحنه: سیده معصومه موسوی، عکاس: علی عارف‌نسب، جانشین تهیه‌کننده: سعید حران اف، مدیر تدارکات: بهمن صدیق، دستیار کارگردان و برنامه‌ریزی: مهدی توکلی.

دیگر بازیگران این فیلم شهره موسوی، پیام احمدی‌نیا، مهدی زمین‌پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح، علی استادی، بهزاد دورانی، بهرام ابراهیمی، بابک والی، رضا خدادابیگی، میترا خواجه‌ییان، روح‌اله مهرابی، هادی آقاحسینی، مرتضی آقاحسینی، مرجان شکوفکی، پانته آ کیقبادی، مریم آهنگر هستند.