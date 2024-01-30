داعش مسوولیت انفجار در بلوچستان پاکستان را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، گروهک تروریستی داعش با انتشار بیانیهای مسؤولیت انفجار امروز در ایالت بلوچستان واقع در پاکستان را بر عهده گرفت.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، گروهک داعش اعلام کرد که مسؤولیت انفجار امروز در تجمع انتخاباتی در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده میگیرد.
تروریستهای داعش مدعی شدند که در این حادثه بیش از ۱۰ نفر کشته و زخمی شدهاند.
پلیس پاکستان امروز سه شنبه اعلام کرد که در جریان انفجار در ایالت بلوچستان در این کشور ۴ نفر کشته شدند.
بر اساس اعلام این رسانه، حادثه در «سی بی» (Sibi) واقع در ایالت بلوچستان در پاکستان رخ داد.
برخی رسانهها در این خصوص خبر دادند که انفجار در جاده «جناح» (Jinnah) این شهر رخ داده بود.
در این رویداد همچنین چندین تَن هم زخمی شدند.
بر اساس برخی پستها در رسانه های اجتماعی، هدف این انفجار تجمع انتخاباتی حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) یعنی حزب عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور بود.
