به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، انگلیس مدعی است که اعزام یک ناو هواپیمابر به دریای سرخ برای مقابله با نیروهای یمنی را بررسی میکند.
جیمز هبی معاون وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که انگلیس در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر به دریای سرخ برای مقابله با حوثیها در منطقه است
وی گفت که ممکن است ناو هواپیمابر بریتانیایی جایگزین ناو هواپیمابر آمریکایی «دوایت آیزنهاور» شود.
دیلی تلگراف به نقل از معاون وزیر گفت که آیزنهاور نمیتواند همیشه در آنجا بماند. در عین حال باید حضور ناو هواپیمابر در منطقه حفظ شود و بنابراین میتوانیم برای تأمین این نیاز با آمریکاییها همکاری کنیم.
نیروی نظامی انگلیس به رغم ادعاهای مقامات این کشور تا کنون در مقابله با نیروهای یمن چندان موفق نبوده است به طوری که نیروهای یمنی طی روزهای گذشته بارها توانستهاند کشتیهای عبوری از دریای سرخ به سمت بنادر رژیم صهیونیستی را هدف موشکهای خود قرار دهند.
در همین رابطه منابع خبری روزهای گذشته در تحلیلهایی نوشتند که کشتیهای نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ فاقد سامانههای موشکی برای هدف قرار دادن اهداف زمینی در یمن هستند.
همچنین ناتوانی کشتیهای نیروی دریایی انگلیس در حمله به نیروهای مسلح یمن، هواپیماهای جنگی انگلیسی مستقر در قبرس را مجبور کرد تا یک سفر رفت و برگشت طاقتفرسا ۴۵۰۰ کیلومتری را برای بمباران اهداف در یمن انجام دهند.
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