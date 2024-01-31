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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

عملیات نیروهای مسلح یمن علیه ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ

عملیات نیروهای مسلح یمن علیه ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ

نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای به عملیات این نیروها علیه ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن دقایقی قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروی دریایی یمن موشک‌های دریایی مناسب به سمت ناوشکن آمریکایی «یو اس اس گریولی» در دریای سرخ شلیک کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تمام کشتی‌های جنگی آمریکا و انگلیس در دریای سرخ و دریای عرب که در تجاوز علیه کشور ما مشارکت داشته باشند جزو بانک اهداف نیروهای یمنی قرار خواهند گرفت.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن تاکید شده است: کشتی‌های جنگی آمریکا و انگلیس هدف قرار خواهند گرفت. این اقدام در چارچوب حق دفاع مشروع از کشور، ملت و امت ما و در راستای حمایت از ملت فلسطین صورت می‌گیرد.

در این بیانیه تصریح شده است: ما از همین جا تاکید می‌کنیم که به اقدامات خود در ممانعت از دریانوردی کشتی‌های اسرائیلی و یا کشتی‌هایی که مقصدشان بنادر فلسطین اشغالی است تا پایان جنگ علیه نوار غزه و لغو محاصره این باریکه ادامه می‌دهیم.

پیش از این محمد العاطفی وزیر دفاع دولت مردمی یمن در نشست فوق العاده‌ای که با رهبران نیروی دریایی و گارد دفاع ساحلی یمنی داشت، از آمادگی یمن برای مقابله طولانی مدت با آمریکا و انگلیس در پی اقدام این دو کشور به انجام حمله‌های هوایی ضد مواضع نظامی یمن خبر داد.

وی در این اظهارات تاکید کرد که آمریکا و انگلیس و تمام دنباله‌روهای آنها باید از قدرت تصمیم سازی مستقل یمنی‌ها آگاه باشند و بدانند که هیچ خللی در این تصمیم وارد نمی‌شود.

کد مطلب 6009937

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 2
      پاسخ
      ماشاالله

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