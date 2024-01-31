عملیات نیروهای مسلح یمن علیه ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن دقایقی قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروی دریایی یمن موشک‌های دریایی مناسب به سمت ناوشکن آمریکایی «یو اس اس گریولی» در دریای سرخ شلیک کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تمام کشتی‌های جنگی آمریکا و انگلیس در دریای سرخ و دریای عرب که در تجاوز علیه کشور ما مشارکت داشته باشند جزو بانک اهداف نیروهای یمنی قرار خواهند گرفت.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن تاکید شده است: کشتی‌های جنگی آمریکا و انگلیس هدف قرار خواهند گرفت. این اقدام در چارچوب حق دفاع مشروع از کشور، ملت و امت ما و در راستای حمایت از ملت فلسطین صورت می‌گیرد.

در این بیانیه تصریح شده است: ما از همین جا تاکید می‌کنیم که به اقدامات خود در ممانعت از دریانوردی کشتی‌های اسرائیلی و یا کشتی‌هایی که مقصدشان بنادر فلسطین اشغالی است تا پایان جنگ علیه نوار غزه و لغو محاصره این باریکه ادامه می‌دهیم.

پیش از این محمد العاطفی وزیر دفاع دولت مردمی یمن در نشست فوق العاده‌ای که با رهبران نیروی دریایی و گارد دفاع ساحلی یمنی داشت، از آمادگی یمن برای مقابله طولانی مدت با آمریکا و انگلیس در پی اقدام این دو کشور به انجام حمله‌های هوایی ضد مواضع نظامی یمن خبر داد.

وی در این اظهارات تاکید کرد که آمریکا و انگلیس و تمام دنباله‌روهای آنها باید از قدرت تصمیم سازی مستقل یمنی‌ها آگاه باشند و بدانند که هیچ خللی در این تصمیم وارد نمی‌شود.