به گزارش خبرنگار مهر، خانه چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه میزبان ۴ فیلم سینمایی در گونه‌های مختلف از جمله تاریخی- سیاسی و کمدی است. اهالی رسانه قرار است در سومین روز از جشنواره فیلم فجر به تماشای فیلم‌هایی چون «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی، «شه سوار» به کارگردانی حسین نمازی، «قلب رقه» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور و «صبحانه با زرافه ها» به کارگردانی سروش صحت بنشینند.

گزارشی از کیهان که تبدیل به فیلم شد

اولین نمایش فیلم در سومین روز از جشنواره چهل و دوم، به «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی اختصاص دارد؛ فیلمی که ساعات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی دو نفر از مبارزان زمان رژیم پهلوی را به تصویر می‌کشد. در این فیلم مسعود شریف در نقش طیب حاج رضایی، ارسطو خوش رزم در نقش حاج اسماعیل رضایی، داود فتحعلی‌بیگی در نقش قاضی عسکر، پوریا منجزی در نقش کلیددار طیب، محسن آوری در نقش سرهنگ دادستانی و کاوه دارابی در نقش خبرنگار کیهان حضور دارند.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی که تهیه کنندگی آن را علی شیرمحمدی برعهده دارد، آمده است: «فیلم صبح اعدام برشی از لحظات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی است که در پی قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ محکوم به اعدام شدند. داستان این فیلم در فاصله زمانی ۵ تا ۶:۳۰ صبح این روز روایت می‌شود.»

لازم به ذکر است که پیرنگ اصلی این داستان اعتراضی و سیاسی، اقتباسی از گزارش واقعی خبرنگار روزنامه کیهان از مراسم تیرباران این ۲ شخصیت است که بهروز افخمی پس از سال‌ها تحقیق و پژوهش آن را به فیلمنامه «صبح اعدام» تبدیل کرده است.

حضور مهرداد صدیقیان در یک فیلم کمدی

حسین نمازی کارگردان سینما، این بار با فیلم «شه سوار» به تهیه کنندگی سعید عطائیان در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده است. فیلمی کمدی- اجتماعی که همانند «شادروان» فیلم قبلی کارگردان از بازیگران بسیاری بهره برده است.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: «به دنبال درگذشت پدر خانواده در جریان برگزاری عروسی که چندبار به هم خورده است، خانواده او قصد پنهان کردن این خبر را دارند.»

در «شه سوار» بازیگرانی چون مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، هادی کاظمی، عباس جمشیدی‌فر، گیتی قاسمی، سعید عطایان، ایمان برات‌پور، حافظ نبی زاده، مهرناز افلاکیان، ناهید استواری، عزت‌الله رمضانی‌فر و امیر دژاکام حضور دارند.

یک روایت جدید از تروریست‌های داعش

فیلم سینمایی «قلب رقه» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور سومین فیلمی است که قرار است امروز روی پرده سینما برود. فیلمی که روایت جدیدی از اتفاقات گروه‌های تروریستی در کشور سوریه را با خود به همراه دارد. در این فیلم سینمایی که تهیه کنندگی آن برعهده سعید پروینی است و سرمایه گذار آن بنیاد سینمایی فارابی بوده است، بازیگرانی چون شهرام حقیقت دوست، شادی مختاری، عبدالرضا نصاری، فرهاد قائمیان، هدایت هاشمی، محمدرضا شریفی‌نیا، مصطفی ساسانی، عامر علی و مهدی شیخ عیسی حضور دارند.

موضوع فیلم «قلب رقه» همانطور که از نامش پیداست، بر اتفاقات چند سال اخیر سوریه متمرکز شده و درباره محور مقاومت و رویدادهای منحصر به فردی است که در این عرصه اتفاق می‌افتد. رقه از شهرهای کشور سوریه و مرکز استان رقه است که در شمال شرقی سوریه و در ساحل فرات قرار دارد. رقه به مدت تقریباً ۴ سال (از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷) پایتخت داعش بوده‌است.

صبحانه به یاد ماندنی با زرافه‌های صحت

اما چهارمین نمایش فیلم در این روز اختصاص به فیلم «صبحانه با زرافه ها» دارد که کارگردانی آن را سروش صحت برعهده دارد.

فیلمی که توانست در اولین ساعت‌های آغاز فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر، رکورد فروش را به خود اختصاص دهد. در این اثر کمدی که سید مصطفی احمدی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد؛ بازیگران چون بهرام رادان، پژمان جمشیدی، هوتن شکیبا، بیژن بنفشه خواه و هادی حجازی فر حضور دارند.