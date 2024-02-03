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کد مطلب 6013459
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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۸

تیزر فیلم سینمایی صبحانه با زرافه‌ها منتشر شد

تیزر فیلم سینمایی صبحانه با زرافه‌ها منتشر شد

اولین تیزر از «صبحانه با زرافه‌ها» به کارگردانی سروش صحت و تهیه‌کنندگی سید مصطفی احمدی منتشر شد.

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