دریافت 6 MB کد مطلب 6013459 https://mehrnews.com/x347zG ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۸ کد مطلب 6013459 فیلم هنر فیلم هنر ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۸ تیزر فیلم سینمایی صبحانه با زرافهها منتشر شد اولین تیزر از «صبحانه با زرافهها» به کارگردانی سروش صحت و تهیهکنندگی سید مصطفی احمدی منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط صبح اعدامی که به کمدیها رنگ باخت/ حمله داعش به خانه جشنواره برنامه تلویزیون در جشنواره فیلم فجر چیست؟/ از «هفت» تا «سینماملت» کدام آهنگسازان در فیلم فجر حضور دارند؟ /ثبت یک رکورد کم سابقه قرعهکشی جدول اکران خانه «فیلم فجر»/ «دروغهای زیبا» فیلم اول شد فوتبال هیجانانگیزترین فیلم/ تماس تلفنی پژمان جمشیدی با برج میلاد! عنوان «فیلماولی» چالشبرانگیز است/ توجه «آپاراتچی» به مخاطب برچسبها جشنواره فیلم فجر فیلم سینمایی فیلم صبحانه با زرافهها چهل و دومین جشنواره فیلم فجر سروش صحت پژمان جمشیدی بهرام رادان
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