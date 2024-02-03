تیزر «صبح اعدام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با نمایش فیلم سینمایی «صبح اعدام»، به نویسندگی و کارگردانی بهروز افخمی و تهیهکنندگی علی شیرمحمدی در سومین روز از چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سینمای رسانه، تیزر این اثر که ساخت آن برعهده امید میرزایی بوده است، رونمایی شد.
این فیلم سینمایی که در بخش سودای سیمرغ چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر حضور دارد، امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه در سانس اول کاخ رسانه به نمایش درآمد.
«صبح اعدام» که اقتباسی از گزارش مفصل یک خبرنگار از تیرباران و اعدام شهید طیب حاجرضایی و اسماعیل رضایی در پی قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در روزنامه کیهان است، برشی از لحظات پایانی زندگی این ۲ شخصیت مردمی را به صورت ریل تایم و در فاصله زمانی ۵ تا ۶:۳۰ صبحِ روز اعدام روایت میکند.
ارسطو خوش رزم، مسعود شریف، داود فتحعلیبیگی، پوریا منجزی، مهرداد نیکنام، محسن آوری، کاوه دارابی و فریبا آذرشب در این اثر نقشآفرینی میکنند.
«صبح اعدام» محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره است.
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