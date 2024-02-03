روز فریماه فرجامی در فیلم فجر/ جشنواره با جواد عزتی به خنده افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روز جمعه ۱۳ بهمن، دومین روز برگزاری خود را سپری کرد و در این روز میزبان ۴ فیلم سینمایی بود که برای اصحاب رسانه و منتقدان نمایش داده شدند.

دومین روز فیلم فجر به نام فریماه فرجامی

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ستاد برگزاری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دومین روز این رویداد سینمایی را با نام زنده‌یاد فریماه فرجامی، بازیگر فقید سینمای ایران برگزار کرد.

در این مراسم با حضور مجتبی امینی دبیر جشنواره چهل و دوم از خانواده فرجامی قدردانی شد.

خنده جشنواره فیلم فجر با «تمساح خونی»

فیلم «تمساح خونی» اولین تجربه کارگردانی جواد عزتی، روز جمعه ۱۳ بهمن در سالن همایش‌های برج میلاد نمایش داده شد. این فیلم کمدی توانست نظر اصحاب رسانه و منتقدان را جلب کند و به دفعات لحظات و موقعیت‌های طنز فیلم باعث خنده حاضران در سالن شد.

گلایه از سیستم پخش صدای برج میلاد

در جلسات رسانه‌ای فیلم‌های روز اول و دوم جشنواره فیلم فجر چهل و دوم، یکی از انتقادهایی که چندین بار تکرار شد مربوط به وضعیت سیستم پخش صدای سالن همایش‌های برج میلاد بود. این انتقاد به ویژه از سوی آهنگسازان فیلم‌ها مطرح شده است. در دومین روز جشنواره فیلم فجر چهل و دوم نیز آهنگسازان فیلم‌های «تابستان همان سال» و «بی‌بدن» به شرایط صوتی سالن انتقاد کردند.

۲ بازیگر کودکی که تحسین شدند

رایان سرلک و رونیکا بهرام‌زاده بازیگران کودک فیلم «تابستان همان سال» از چهره‌هایی بودند که در دومین روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر مورد توجه اصحاب رسانه و منتقدان قرار گرفتند. این ۲ بازیگر در نشست رسانه‌ای نیز به دلیل سخنان جذاب و دلنشینی که داشتند، چندین بار مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.

یکی از جملات رایان سرلک که مورد توجه قرار گرفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر سخت‌ترین سکانس فیلم بود که گفت: ما «تابستان همان سال» را در «زمستان همان سال» فیلم‌برداری کردیم.

غرفه‌هایی که سر و شکل می‌گیرند

غرفه‌های در نظر گرفته‌شده برای رسانه‌های مختلف در خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، در روز دوم سر و شکل بهتری پیدا کردند و تعدادی از رسانه‌ها در غرفه‌های خود مستقر و بازار گفت‌وگوهای تصویری با شرکت‌کنندگان، فیلم‌سازان و عوامل فیلم‌ها داغ بود.

«بی‌بدن» و نظرسنجی از اصحاب رسانه

نشست رسانه‌ای فیلم «بی‌بدن» به کارگردانی مرتضی علیزاده نیز با حاشیه‌هایی همراه بود. یکی از این حاشیه‌ها پرسش کاظم دانشی از خبرنگاران و منتقدان حاضر در نشست بود. وی از حاضران خواست نظر خود را درباره اینکه آیا فیلم «بی‌بدن» مستحق حضور در بخش سودای سیمرغ بود، اعلام کنند و اکثر حاضران با تشویق پاسخ مثبت خود را اعلام کردند.