عامل اختلاس در روستای فیروزبهرام اسلامشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی خواه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای وظایف ذاتی پلیس امنیت اقتصادی و شناسایی منافذ فساد در برخی دستگاه‌های دولتی، در پی کسب خبری از منابع موثق مبنی بر اینکه یکی از مسئولان اداره دولتی در روستای فیروزبهرام اسلامشهر در دوره تصدی گری خود، اقدام به اختلاس از اموال دولتی کرده است، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های اطلاعاتی و احراز وقوع اختلاس با جمع آوری اسناد و مدارک اولیه، مشخص شد یکی از مسئولان اداره دولتی در روستای فیروزبهرام بدون رعایت جوانب قانونی و تشریفاتی مزایده، به صورت صوری اقدام به انعقاد قراردادی با فردی به مبلغ یک میلیارد ریال نموده و مبلغ را از حساب اداره مربوط واریز کرده که با جمع آوری اسناد و مدارک و هماهنگی قضائی، در عملیاتی، متهم در اسلامشهر دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اضافه کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به انجام مزایده صوری و پرداخت مبالغ از حساب اداره دولتی اعتراف و اذعان داشت با همکاری یکی از آشنایان خود اقدام به نقد کردن چک‌های پیمانکاران کرده و در ادامه مبلغ پانصد میلیون ریال اختلاس صورت گرفته دیگر نیز کشف شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با بررسی اسناد و مدارک اداره مربوط در مرجع قضائی، متهم با قرار مناسب به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال روانه زندان شد.