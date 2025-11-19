اختلاس ۱۹۰ میلیاردی در هرمزگان کشف شد

به خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سو استفاده از موقعیت شغلی و حیف و میل کردن اموال دولتی توسط یکی از کارمندان سازمان‌های خدماتی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته و جمع آوری اسناد و مدارک موجود مشخص شد کارمند یک اداره خدماتی با تصرف غیر قانونی بر خلاف ضوابط و مقررات اقدام به فروش میزان ۴۹۰ هزار لیتر گازوئیل دولتی سوخت خودروهای مورد استفاده در آن اداره به اشخاص نموده و به نفع خود برداشت و اختلاس کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی در یک اقدام پلیسی متهم را دستگیر و به یگان انتقال که در بازجویی‌های فنی به عمل آمده و در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان مبلغ اختلاس صورت گرفته در این پرونده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۹۰ میلیارد ریال عنوان نموده و خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار متناسب روانه زندان شد و تحقیقات کماکان جهت بررسی بیشتر تحت نظر مقام قضائی ادامه دارد.