دریافت 3 MB کد مطلب 6010263 https://mehrnews.com/x346fs ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹ کد مطلب 6010263 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹ فیلم لحظه نجات معجزه آسای پلیس آمریکا از مرگ یک افسر پلیس در اوکلاهمای آمریکا هنگام توقف کنار جاده، از یک تصادف وحشتناک به طور معجزه آسایی جان سالم به در برد کپی شد مطالب مرتبط اعتراض هولناک مرد آمریکایی به بایدن/ ویدئو ۶ ساعت روی یوتیوب بود! پرچم فلسطین در ۵ قاره به اهتزاز درآمده است با وجود جنگ غزه بیثباتی در منطقه اجتنابناپذیر است افشاگری کارمند مایکروسافت علیه محصول اوپن ای آی برچسبها اوکلاهاما ایالات متحده امریکا پلیس آمریکا سانحه تصادف تصادفات رانندگی
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