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کد مطلب 6010263
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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

فیلم لحظه نجات معجزه آسای پلیس آمریکا از مرگ

فیلم لحظه نجات معجزه آسای پلیس آمریکا از مرگ

یک افسر پلیس در اوکلاهمای آمریکا هنگام توقف کنار جاده، از یک تصادف وحشتناک به طور معجزه آسایی جان سالم به در برد

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