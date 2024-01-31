پرچم فلسطین در ۵ قاره به اهتزاز درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی سید افقهی صبح چهارشنبه در همایش ائمه جماعات استان اصفهان اظهار کرد: جنگ غزه جنگ حق علیه باطل است.

وی با اشاره به دیدار پوتین با مقام معظم رهبری گفت: این دیدار دو راهبرد برای پوتین در برداشت از جمله اینکه رهبری فرمودند حرکت شما یک حرکت هوشمندانه‌ای است و اگر شما شروع نمی‌کردید جنگ فراگیر آغاز می‌شد چرا که ناتو تمام امکانات و تجهیزات لجستیک خود را آماده کرده بود به روسیه حمله و خلع سلاح کند و بعد به سراغ چین برود و محاصره کند.

استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی افزود: به نظر می‌آید که بعد از حوادث اکراین و حوادث دیگر در جهان، شاهد جابجایی قدرت و شکل گیری یک نظم نوین جهانی هستیم بطوری که تاکنون آمریکا اعلام می‌کرد که یک ابر قدرت است و هر کاری بخواهد در دنیا انجام می‌دهم اما با وقوع جنگ غزه شاهد تحولات و معادلاتی در عرصه امنیتی و نظامی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و راهبردی شد.

وی با بیان اینکه در بعد نظامی جهان شاهد یک جنگ نامتقارن و ناتراز شد و ادامه داد: انبار مهمات رژیم اسرائیل در ماه اول به اتمام رسید و تاکنون آمریکا از این رژیم پشتیبانی کرده است.

سید افقهی اعلام کرد: هم اکنون پرچم‌های فلسطین در ۵ قاره به احتراز درآمده، مسئله‌ای که در جنگ روسیه علیه اکراین مشاهد نشده و این نشان از یک تحول عظیم داد.

وی با بیان اینکه جنگ غزه هم اکنون ۱۰۰ روزه شده و خشم جهان به دلیل آگاهی از جنایات در حال شکل گیری است، ادامه داد: امروزه صدای دادگاه لاهه به صدا درآمده است و وقتی یک وزیر بر علیه فلسطین و اعتراضات فلسطین سخن می‌گوید مورد عتاب قرار می‌گیرند.

استاد دانشگاه و کارشناس ارشد با بیان اینکه چندین بار کلید واژه غزه در بیانات مقام معظم رهبری مطرح شد که نشان از تاکید ایشان است ادامه داد: امروز در دانشگاه‌های مترقی آمریکا تظاهرات با پرچم فلسطین شکل می‌گیرد

وی با بیان اینکه مردمانی تشنه عدالت هستند و هر گاه ندای حق علیه باطل شنیده می‌شنوند در ۵ قاره به پا می‌خیزند، گفت: بخش‌های از آمریکا علیه دولت کنونی آنها به پا خواستند که چرا از ما مالیات می‌گیرد که خرج نسل کشی کنید.

سید افقهی از وضعیت اسفبار شدن مردم فلسطین در پی جنگ غزه خبر داد و گفت: دشمن جنایات زیادی برعلیه مردم فلسطین انجام داده است از بمباران بیمارستان‌ها تا نداشتن آب و غذا برای مردم و امروز که در فصل زمستان هستند مجبور شدند به خاطر جمع شدن آب در چادرها به خانه‌های خراب شده خود پناه ببرند.