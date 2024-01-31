به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که خطر بیثباتی بیشتر در خاورمیانه، در چارچوب ادامه جنگ غزه حتمی است.
اظهارات لاوروف در اولین نشست هماهنگی بریکس در مسکو بیان شد که طی آن وی گفت تلاشهای آمریکا برای انحصار تلاشهای میانجیگرایانه در حل و فصل مناقشات خاورمیانه منجر به تشدید بحران فلسطین و اسرائیل شده است.
لاوروف همچنین توجه خود را به این واقعیت معطوف کرد که امتناع اسرائیل در تبعیت از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشکیل کشور فلسطین نادیده گرفته میشود، هرچند که ظهور یک کشور فلسطینی کارآمد برای دستیابی به ثبات طولانی مدت در منطقه کلیدی است.
وزیر امورخارجه روسیه در ادامه گفت: در شرایطی که امروز شاهد آن هستیم، یک تهدید واقعاً جدی وجود دارد و آن هم بیثباتی و تشدید درگیری در مقیاس وسیعتر در منطقه مهمی جهان است.
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