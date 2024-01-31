افشاگری کارمند مایکروسافت علیه محصول اوپن ای آی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یک مدیر مایکروسافت مدعی است محصول DALL-E3 شرکت اوپن ای آی شکاف های امنیتی دارد که به کاربران اجازه می دهد تصاویر خشن یا مخرب تولید کنند. نشریه «گیک وایر» در گزارشی اعلام کرده تیم حقوقی مایکروسافت، از تلاش های شین جونز رهبر مهندسی مایکروسافت برای هشدار به مردم درباره این شکاف جلوگیری کرده است. این افشاگر اکنون قصد دارد پیام خود را به گوش مقامات برساند.

جونز در نامه ای پتی موری، ماریا کانتول، آدام اسمیت سناتورهای آمریکایی و همچنین باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن نوشته است: من به این نتیجه رسیدم کهDALL-E3 ریسکی برای ایمنی عومی است و تا زمانیکه اوپن ای آی چالش های مرتبط با این مدل را برطرف نکرده، نباید برای استفاده عمومی ارائه شود.

وی در اوایل دسامبر 2023 کشف کرد یک شکاف به او اجازه می دهد دستورالعمل امنیتی DALL-E3 را دور بزند. جونز مدعی است مشکل را به مدیران خود در مایکروسافت گزارش داده و آنها به او دستور داده اند تا شخصا این اختلال را به طور مستقیم به اوپن ای آی گزارش دهد. پس از این اقدام وی متوجه شد شکاف مذکور در DALL-E3 اجازه تولید تصاویر خشن و مخرب را می دهد.

در مرحله بعد این مهندس سعی کرد اختلال کشف شده را در یک پست لینکدین به طور عمومی فاش کند. او در این باره در نامه اش نوشته است: صبح 14 دسامبر 2023 میلادی من به طور عمومی نامه ای به هیات مدیره اوپن ای آی در لینکدین منتشر کردم و از آنها خواستم تا DALL-E3 را تعلیق کنند زیرا مایکروسافت یکی از اعضای هیات نظارت در اوپن ای آی است و من قبلا نگرانی هایم را با تیم رهبری مطرح کردم. من مایکروسافت را از نامه مذکور نیز مطلع کردم.

مایکروسافت در پاسخ به این اقدام از وی خواست پستش را حذف کند. او در بخش دیگری نوشته است: مدت کوتاهی پس از فاش شدن نامه به تیم رهبری ام، مدیرم با من تماس گرفت و گفت بخش حقوقی مایکروسافت خواستار حذف پست شده است. او به من گفت تیم حقوقی شرکت توجیهات خاص خود برای حذف نامه را به زودی در یک ایمیل برای من ارسال می کنند و من باید بدون انتظار برای دریافت ایمیل مذکور پست را حذف کنم.

هرچند جونز از این دستور پیروی کرد اما هیچ گاه توضیحاتی از تیم حقوقی مایکروسافت دریافت نکرده است. او بعدا تلاش می کند تا اطلاعاتی در این باره از تیم حقوقی به دست آورد اما مورد غفلت واقع می شود.

سخنگوی اوپن ای آی در نامه ای به انگجت نوشته است: ما پس از دریافت گزارش کارمند مایکروسافت، به سرعت موضوع را بررسی کردیم و مطمئن شدیم تکنیکی که او به اشتراک گذاشته سیستم های ایمنی ما را دور نمی زند. ایمنی اولویت اصلی ما است و ما رویکردی چند جانبه در این زمینه در پیش گرفته ایم.