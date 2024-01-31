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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

افزایش بهره‌وری راه نجات از ناترازی در تولید و مصرف انرژی

افزایش بهره‌وری راه نجات از ناترازی در تولید و مصرف انرژی

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش فعالیت‌های صنعت نفت اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی علی‌مددی بعدازظهر دیروز (سه‌شنبه، دهم بهمن‌ماه) در نشست بررسی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ارتباط نزدیک و خوب سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت نفت در دو سال اخیر گفت: صنعت نفت و گاز یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های نسبی کشورمان به‌شمار می‌آید که در صورت افزایش بهره‌وری در این صنعت می‌توان شاهد شکوفایی عظیمی در اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور بود.

وی با بیان اینکه ایران تاکنون دارای ۱۸۹ میدان نفتی و گازی شناخته‌شده در کشور است که هم‌اکنون نزدیک به ۱۰۰ میدان آن تحت بهره‌برداری و توسعه قرار گرفته، افزود: فعالیت‌های صنعت نفت حول چهار محور اساسی یعنی سرمایه انسانی، منابع مالی، فناوری و مدیریت است.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریشه نجات اقتصاد به‌خصوص ناترازی در تولید و مصرف انرژی در ایران را افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش اعمال شود.

علی‌مددی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر در دولت مردمی سیزدهم در زمینه افزایش تولید نفت و گاز به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای دست یافته‌ایم، اما در زمینه کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی توفیق‌های کمتری داشته‌ایم.

بار اصلی صنعت نفت بر دوش منابع انسانی

وی تصریح کرد: بار اصلی کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری در سال‌های اخیر بر دوش منابع انسانی صنعت نفت بوده است. با وجود نگاه کریمانه دولت مردمی سیزدهم به بخش منابع انسانی و افزایش‌های قابل توجه در حقوق و مزایا، اما تورم سالانه سبب شده این افزایش‌ها آنچنان به چشم نیاید. کارکنان صنعت نفت با وجود همه مشکلات و کمبودها با روحیه دلاوری و ازخودگذشتگی پای کار هستند و این موضوع‌ها هیچ خللی در کارشان ایجاد نخواهد کرد.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه حدود نیمی از کارکنان صنعت نفت شرایط ایثارگری دارند و این موضوع یکی از مزیت‌های بزرگ صنعت نفت به‌شمار می‌آید، اظهار کرد: نظام اداری، مالی و استخدامی صنعت نفت باید به سمت افزایش بهره‌وری برود و هر جا بهره‌وری بیشتر بود به کارکنان آن بخش دستمزد بیشتری برای افزایش انگیزه داده شود.

کد مطلب 6010326

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