به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی علی‌مددی بعدازظهر دیروز (سه‌شنبه، دهم بهمن‌ماه) در نشست بررسی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ارتباط نزدیک و خوب سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت نفت در دو سال اخیر گفت: صنعت نفت و گاز یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های نسبی کشورمان به‌شمار می‌آید که در صورت افزایش بهره‌وری در این صنعت می‌توان شاهد شکوفایی عظیمی در اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور بود.

وی با بیان اینکه ایران تاکنون دارای ۱۸۹ میدان نفتی و گازی شناخته‌شده در کشور است که هم‌اکنون نزدیک به ۱۰۰ میدان آن تحت بهره‌برداری و توسعه قرار گرفته، افزود: فعالیت‌های صنعت نفت حول چهار محور اساسی یعنی سرمایه انسانی، منابع مالی، فناوری و مدیریت است.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریشه نجات اقتصاد به‌خصوص ناترازی در تولید و مصرف انرژی در ایران را افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش اعمال شود.

علی‌مددی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر در دولت مردمی سیزدهم در زمینه افزایش تولید نفت و گاز به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای دست یافته‌ایم، اما در زمینه کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی توفیق‌های کمتری داشته‌ایم.

بار اصلی صنعت نفت بر دوش منابع انسانی

وی تصریح کرد: بار اصلی کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری در سال‌های اخیر بر دوش منابع انسانی صنعت نفت بوده است. با وجود نگاه کریمانه دولت مردمی سیزدهم به بخش منابع انسانی و افزایش‌های قابل توجه در حقوق و مزایا، اما تورم سالانه سبب شده این افزایش‌ها آنچنان به چشم نیاید. کارکنان صنعت نفت با وجود همه مشکلات و کمبودها با روحیه دلاوری و ازخودگذشتگی پای کار هستند و این موضوع‌ها هیچ خللی در کارشان ایجاد نخواهد کرد.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه حدود نیمی از کارکنان صنعت نفت شرایط ایثارگری دارند و این موضوع یکی از مزیت‌های بزرگ صنعت نفت به‌شمار می‌آید، اظهار کرد: نظام اداری، مالی و استخدامی صنعت نفت باید به سمت افزایش بهره‌وری برود و هر جا بهره‌وری بیشتر بود به کارکنان آن بخش دستمزد بیشتری برای افزایش انگیزه داده شود.