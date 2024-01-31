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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

در حاشیه جلسه هیأت دولت مطرح کرد؛

توضیحات جبلی درباره افزایش بودجه صدا و سیما

توضیحات جبلی درباره افزایش بودجه صدا و سیما

رییس سازمان صدا و سیما درباره افزایش بودجه صدا و سیما، گفت: ما حق اضافه‌ کردن حقوق و دستمزد همکارانمان را بدون کسب موافقت دولت نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیمان جبلی» در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما وظیفه سنگینی در قبال شاغلان و بازنشستگانی که عمرشان را برای تولید برنامه در صدا و سیما صرف کرده‌اند، داریم.

وی اضافه کرد: این سازمان بیش از ۶۰ هزار کارمند شاغل و بازنشسته دارد که این تعداد کارمند شامل خریدخدمتی ها و انواع قراردادها می‌شود.

رییس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: بودجه‌ای که در برنامه به این سازمان اختصاص یافته بر اساس جدول تکالیف تولید است و ما حق اضافه کردن حقوق و دست مزد همکارانمان را بدون کسب موافقت دولت نداریم.

جبلی یادآور شد: طی بیش از دو سال گذشته تلاش بر این بوده تا جایی که می‌توانیم از مجاری قانونی و اختیارات سازمان برای کمک به همکارانمان استفاده کنیم.

وی افزود: آنچه به عنوان بودجه سازمان صدا و سیما برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده هم برای پرداخت حقوق و دستمزد همکاران و بازنشستگان ما در سازمان است و هم برای تولیداتی است که بر اساس جدول تکالیف در ماده ۷۷ برنامه هفتم برای صدا و سیما تعیین شده است.

جبلی در ادامه پیرامون تعطیلی یکی از شبکه‌های معاند فارسی زبان، گفت: آن چیزی که ریشه ندارد حتماً از بین رفتنی است.

وی افزود: آن چیزی که باقی می‌ماند، پیام اصیل و فطرت انسانی و فرهنگ اصیل است و ملت ما و تاریخ ما هستند که می‌مانند. لذا آنچه بر خلاف این جریان اصیل است، یعنی جریان‌های ساختگی و مزد بگیر خارجی مانند شبکه «من و تو» و بقیه شبکه‌های معاند فارسی زبان، مسیری غیر از مسیر و سرنوشتی را که شبکه منفور من و تو طی کرد، نخواهند داشت.

جبلی با اشاره به برنامه‌های صدا و سیما برای تبلیغات رادیو و تلویزیونی داوطلبان انتخابات، اظهار کرد: با مراجعه به آرشیو سازمان و صفحات سیاسی روزنامه‌ها و مقایسه تولیدات سازمان در این دوره و دوره‌های قبل‌تر، مشخص می‌شود که آیا سازمان در این دوره بیشتر کار کرده یا دوره‌های گذشته انتخابات.

رییس سازمان صداوسیما گفت: لازم است زمان شروع برنامه‌های انتخابات، زمان تشکیل ستاد انتخابات رسانه ملی، اقدام به تشکیل و ایجاد ۲۰۰ کانال رادیو و تلویزیونی و تولیدات شبکه خبر در این حوزه نسبت به دوره‌های قبل بررسی و قیاس شود.

جبلی پیرامون تعطیلی یکی از شبکه‌های معاند فارسی‌زبان، گفت: آن چیزی که ریشه ندارد حتماً از بین رفتنی است؛ آن چیزی که باقی می‌ماند پیام اصیل و فطرت انسانی و فرهنگ اصیل است که ملت ما و تاریخ ما هستند و می‌مانند؛ لذا آنچه که بر خلاف این جریان اصیل است، یعنی جریان‌های ساختگی و مزدبگیر خارجی مانند شبکه «من و تو» و بقیه شبکه‌های معاند فارسی زبان، مسیری غیر از مسیر و سرنوشت این شبکه را نخواهند داشت.

کد مطلب 6010338
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • احسان رحیمی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 1
      پاسخ
      سلام سازمان صدا و سیما با این عریض و طویلی به اندازه یک دهم نماوا و فیلیمو هم بازدهی نداره چرا باید سازمانی که متوسط مخاطبش ۱۰ درصد جامعه هم نمیشه اینقدر بودجه دریافت کنه کل نفرات سازمان باید ۱۰۰ نفر بشه تمام کارهاش رو برونسپاری کنه اونوقت ببینید چقدر بازدهی اش بالا میره با یک دهم این بودجه مخاطب ..

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