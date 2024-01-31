توضیحات جبلی درباره افزایش بودجه صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیمان جبلی» در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما وظیفه سنگینی در قبال شاغلان و بازنشستگانی که عمرشان را برای تولید برنامه در صدا و سیما صرف کرده‌اند، داریم.

وی اضافه کرد: این سازمان بیش از ۶۰ هزار کارمند شاغل و بازنشسته دارد که این تعداد کارمند شامل خریدخدمتی ها و انواع قراردادها می‌شود.

رییس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: بودجه‌ای که در برنامه به این سازمان اختصاص یافته بر اساس جدول تکالیف تولید است و ما حق اضافه کردن حقوق و دست مزد همکارانمان را بدون کسب موافقت دولت نداریم.

جبلی یادآور شد: طی بیش از دو سال گذشته تلاش بر این بوده تا جایی که می‌توانیم از مجاری قانونی و اختیارات سازمان برای کمک به همکارانمان استفاده کنیم.

وی افزود: آنچه به عنوان بودجه سازمان صدا و سیما برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده هم برای پرداخت حقوق و دستمزد همکاران و بازنشستگان ما در سازمان است و هم برای تولیداتی است که بر اساس جدول تکالیف در ماده ۷۷ برنامه هفتم برای صدا و سیما تعیین شده است.

جبلی در ادامه پیرامون تعطیلی یکی از شبکه‌های معاند فارسی زبان، گفت: آن چیزی که ریشه ندارد حتماً از بین رفتنی است.

وی افزود: آن چیزی که باقی می‌ماند، پیام اصیل و فطرت انسانی و فرهنگ اصیل است و ملت ما و تاریخ ما هستند که می‌مانند. لذا آنچه بر خلاف این جریان اصیل است، یعنی جریان‌های ساختگی و مزد بگیر خارجی مانند شبکه «من و تو» و بقیه شبکه‌های معاند فارسی زبان، مسیری غیر از مسیر و سرنوشتی را که شبکه منفور من و تو طی کرد، نخواهند داشت.

جبلی با اشاره به برنامه‌های صدا و سیما برای تبلیغات رادیو و تلویزیونی داوطلبان انتخابات، اظهار کرد: با مراجعه به آرشیو سازمان و صفحات سیاسی روزنامه‌ها و مقایسه تولیدات سازمان در این دوره و دوره‌های قبل‌تر، مشخص می‌شود که آیا سازمان در این دوره بیشتر کار کرده یا دوره‌های گذشته انتخابات.

رییس سازمان صداوسیما گفت: لازم است زمان شروع برنامه‌های انتخابات، زمان تشکیل ستاد انتخابات رسانه ملی، اقدام به تشکیل و ایجاد ۲۰۰ کانال رادیو و تلویزیونی و تولیدات شبکه خبر در این حوزه نسبت به دوره‌های قبل بررسی و قیاس شود.

جبلی پیرامون تعطیلی یکی از شبکه‌های معاند فارسی‌زبان، گفت: آن چیزی که ریشه ندارد حتماً از بین رفتنی است؛ آن چیزی که باقی می‌ماند پیام اصیل و فطرت انسانی و فرهنگ اصیل است که ملت ما و تاریخ ما هستند و می‌مانند؛ لذا آنچه که بر خلاف این جریان اصیل است، یعنی جریان‌های ساختگی و مزدبگیر خارجی مانند شبکه «من و تو» و بقیه شبکه‌های معاند فارسی زبان، مسیری غیر از مسیر و سرنوشت این شبکه را نخواهند داشت.