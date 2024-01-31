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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

آغاز عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب

آغاز عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب

عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در منطقه مکران، آغاز و ۵۲ کیلومتر راه و بزرگراه در استان هرمزگان در مجموع به ارزش ۳۷۶۰۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به استان هرمزگان، عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در منطقه مکران آغاز و ۵۲ کیلومتر راه و بزرگراه در استان هرمزگان افتتاح می‌شود که در مجموع ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال ارزش موارد مذکور است.

عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در منطقه مکران شامل قطعه دوم باند میناب-جاسک به طول ۲۵ کیلومتر، بهسازی بخشی از محور جاسک-میناب به طول ۵۳ کیلومتر و قطعه ۱/ ب باند دوم جاسک-کاروان در مجموع به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال است.

۵۲ کیلومتر راه و بزرگراه استان هرمزگان شامل محور جاسک-کاروان ۲۳ کیلومتر، کیلومتر باند دوم بندر خمیر-بندرلنگه-پارسیان، محور لار-بستک به طول ۸ کیلومتر، محور جهرم-لار-بندرعباس به طول ۴ کیلومتر، راه اصلی خور-جناح به طول ۳.۵ کیلومتر، راه اصلی فاریاب-زیارت علی به طول ۲.۵ کیلومتر و بهسازی راه اصلی سیاهو به طول ۳.۵ کیلومتر می‌شود که در مجموع ۱۶ هزار ۶۰۰ میلیارد ریال ارزش این پروژه‌ها است.

آغاز عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب

کد مطلب 6010399
زهره آقاجانی

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