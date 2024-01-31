آغاز عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به استان هرمزگان، عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در منطقه مکران آغاز و ۵۲ کیلومتر راه و بزرگراه در استان هرمزگان افتتاح می‌شود که در مجموع ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال ارزش موارد مذکور است.

عملیات اجرایی ۹۳ کیلومتر از باند دوم کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در منطقه مکران شامل قطعه دوم باند میناب-جاسک به طول ۲۵ کیلومتر، بهسازی بخشی از محور جاسک-میناب به طول ۵۳ کیلومتر و قطعه ۱/ ب باند دوم جاسک-کاروان در مجموع به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال است.

۵۲ کیلومتر راه و بزرگراه استان هرمزگان شامل محور جاسک-کاروان ۲۳ کیلومتر، کیلومتر باند دوم بندر خمیر-بندرلنگه-پارسیان، محور لار-بستک به طول ۸ کیلومتر، محور جهرم-لار-بندرعباس به طول ۴ کیلومتر، راه اصلی خور-جناح به طول ۳.۵ کیلومتر، راه اصلی فاریاب-زیارت علی به طول ۲.۵ کیلومتر و بهسازی راه اصلی سیاهو به طول ۳.۵ کیلومتر می‌شود که در مجموع ۱۶ هزار ۶۰۰ میلیارد ریال ارزش این پروژه‌ها است.