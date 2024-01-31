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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۲

ترامپ نامزد جایزه صلح نوبل شد!

ترامپ نامزد جایزه صلح نوبل شد!

یک نماینده جمهوری‌خواه رئیس جمهور سابق این کشور را واجد شرایط برای دریافت جایزه صلح نوبل دانست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کلودیا تنی» نماینده جمهوری‌خواه کنگره اعلام کرد که «دونالد ترامپ» به واسطه نقشی که در تسهیل توافقنامه‌های آبراهام داشته باید برای دریافت جایزه صلح نامزد شود.

به ادعای این نماینده جمهوری‌خواه کنگره توافق آبراهام، نخستین توافق‌نامه صلح در خاورمیانه در تقریباً ۳۰ سال گذشته بود.

رئیس جمهور سابق آمریکا پیش از این نیز چند بار به دلیل مشارکت در امضای توافقنامه آبراهام نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود، اما هنوز این جایزه را دریافت نکرده است. براساس توافقنامه آبراهام برخی کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش بدون توجه به مسئله آرمان فلسطین اقدام به عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی کردند.

کد مطلب 6010692

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    نظرات

    • IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      ترامپ رییس جمهور بشه خیلی از کشورهای اروپایی مجبورند در خیلی چیزها رو تخته کنند برای همین شرایط ترامپ با بایدن زمین تا آسمان فرق خواهد کرد
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 1
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      وقتی ضد تروریسم دولتی بعضی کشورها فعالیت میکنه باید هم کاندید بشه

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