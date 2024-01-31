ترامپ نامزد جایزه صلح نوبل شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کلودیا تنی» نماینده جمهوری‌خواه کنگره اعلام کرد که «دونالد ترامپ» به واسطه نقشی که در تسهیل توافقنامه‌های آبراهام داشته باید برای دریافت جایزه صلح نامزد شود.

به ادعای این نماینده جمهوری‌خواه کنگره توافق آبراهام، نخستین توافق‌نامه صلح در خاورمیانه در تقریباً ۳۰ سال گذشته بود.

رئیس جمهور سابق آمریکا پیش از این نیز چند بار به دلیل مشارکت در امضای توافقنامه آبراهام نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود، اما هنوز این جایزه را دریافت نکرده است. براساس توافقنامه آبراهام برخی کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش بدون توجه به مسئله آرمان فلسطین اقدام به عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی کردند.