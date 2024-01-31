وزیر نفت عازم ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی عصر امروز (چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه) به‌منظور دیدار با پدرو تله‌چیا، وزیر نفت ونزوئلا و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور راهی کاراکاش شد. صدور خدمات فنی مهندسی، پیگیری پالایشگاه‌ای فراسرزمینی، تعمیرات پالایشگاه‌ها، بازارسازی برای بخش خصوصی صنعت نفت ایران به خصوص در زمینه پتروشیمی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و انرژی از مهمترین محورهای مذاکرات وزیر نفت کشورمان با مقام‌های ونزوئلا خواهد بود.

ظرفیت‌های ویژه صنعت نفت برای حضور در بازار پرسود آمریکای لاتین بسیار قابل توجه است؛ موضوعی که پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به‌طور جدی مدنظر قرار دهند و از حمایت و فرصت ایجادشده از سوی دولت بهره بگیرند.اقدام‌های وزارت نفت در توسعه روابط با کشورهای آمریکای لاتین را می‌توان سدشکنی این وزارتخانه در مبحث دیپلماسی انرژی برشمرد؛ اقدامی که مسیر را برای ورود شرکت‌های فعال در صنعت نفت ایران به بازار بزرگ انرژی آمریکای لاتین هموار کرده است.

این مسیر هموار در ۲۰ ماه گذشته فعالیت دولت نتیجه‌بخش بوده است و شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی ایران برای حضور در بازار بزرگ و سودآور ایجادشده یک فرصت طلایی پیدا کرده‌اند، به‌گونه‌ای که حجم مبادلات صنعت نفت ایران و ونزوئلا در این مدت به حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ تا ۴ میلیارد دلار رسیده است که پس از وقفه طولانی مدت، یک اتفاق بسیار بزرگ تلقی می‌شود.

این مبادلات شامل صادرات نفت و میعانات گازی، صدور خدمات فنی و مهندسی، صدور کالا و تجهیزات نفتی، بازسازی، تعمیرات دوره‌ای و افزایش ظرفیت مجتمع‌های پالایشی کشور ونزوئلا می‌شود. ورود به توسعه میدان‌های نفت و گاز، توسعه پایانه‌های نفتی، استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌های موجود و بازسازی آن و شریک شدن در سود تولیدات آنها از دیگر برنامه‌های وزارت نفت برای توسعه روابط با ونزوئلاست. بخش خصوصی توانمند ایرانی می‌تواند با صدور خدمات فنی، مهندسی، همچنین صادرات تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی آمریکای لاتین سود بسیار زیادی از این مسیر هموارشده نصیب خود و کشور کند.

بازسازی و افزایش ظرفیت این واحدهای پتروشیمی می‌تواند دست بخش خصوصی را برای ورود به بازار محصولات پتروشیمی در منطقه آمریکای لاتین نیز هموارتر کند. این بدان معناست که شرکت‌های بخش خصوصی با تولید محصولات پتروشیمی از نفت و میعانات صادرشده ایرانی در پالایشگاه‌های ونزوئلا که به‌دست شرکت‌های ایرانی نوسازی و بازسازی شده‌اند و توسعه یافته‌اند، ضمن فروش محصول در همان منطقه، افزون بر جلوگیری از اعمال هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی محصول و افزایش بهره‌وری، می‌توانند دست برتر را در تنظیم‌گری بازار محصولات پتروشیمی در منطقه آمریکای لاتین و در نتیجه بازارهای منطقه آمریکا به‌دست آورند. از طرفی از فشار آثار تحریمی بر اقتصاد کشور بکاهند.

وزارت نفت در طول این دوره در آمریکای لاتین موانع پیش روی این شرکت‌ها را برداشته است. این اقدام با بازسازی و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها، صادرات نفت و میعانات و خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات نفتی دنبال می‌شود و امروز مسیر برای شرکت‌های خصوصی به‌منظور صادرات و کسب درآمد و بازاریابی و بازارسازی در این منطقه کاملاً هموار شده است.