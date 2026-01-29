تساویِ رفت، هیجان برگشت/ ملوان و چادرملو به دنبال پیروزی حیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز پنجشنبه ۹ بهمن، تیمهای ملوان و چادرملو از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. در دیدار رفت دو تیم موفق شدند به تساوی بدون گل دست یابند و حالا هر دو تیم برای کسب پیروزی در این دیدار برگشت انگیزه بالایی دارند.
این دو تیم تاکنون چهار بار در تاریخ لیگ مقابل هم قرار گرفتهاند که سهم هر یک از آنها یک پیروزی بوده و دو دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است. این آمار نشان میدهد که رقابت بین ملوان و چادرملو همواره نزدیک و متعادل بوده است و امروز نیز انتظار میرود بازی پرهیجانی شاهد باشیم.
در جدول ردهبندی، تیم چادرملو با ۲۶ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد و در صورت پیروزی، میتواند جایگاه خود را تثبیت کرده و فاصله خود با رقبا را افزایش دهد. از سوی دیگر، ملوان با ۲۲ امتیاز در رده هشتم قرار گرفته و کسب سه امتیاز این دیدار میتواند باعث صعود یک پلهای آنها در جدول شود.
با توجه به اهمیت کسب امتیاز برای هر دو تیم و رقابت فشرده لیگ، دیدار امروز میتواند نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر فصل جاری داشته باشد و تماشاگران انزلی انتظار یک بازی جذاب و پرهیجان را دارند.
نتایج دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* آلومینیوم صفر - تراکتور یک
* استقلال یک - استقلال خوزستان صفر
* مس رفسنجان صفر - ذوب آهن صفر
* پیکان صفر - شمس آذر یک
* فجرسپاسی ۲ - خیبر یک
* فولاد ۳ - پرسپولیس یک
* سپاهان یک - گل گهر یک
