به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی تعداد دیگری از عناصر خود را از بخش‌های شمالی و شمال غرب شهر غزه خارج می‌کند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز از عقب نشینی تیپ ۵ از نوار غزه در چارچوب کاهش تعداد نظامیان مستقر در این باریکه خبر داد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته نیروهای خود را در منطقه‌های درگیر در نزدیکی مرزهای لبنان کاهش دهد.

منابع صهیونیستی هفته گذشته گزارش داده بودند که ارتش این رژیم تیپ ۱۱ خود را نیز از نوار غزه خارج کرده است.

این منابع ۲۵ دی ماه نیز از خروج یک لشکر از نیروهای پیاده نظام ارتش رژیم اشغالگر شامل تیپ «گولانی» از نوار غزه خبر دادند.

عقب نشینی و خروج این نظامیان صهیونیست از نوار غزه در حالی صورت می‌گیرد که بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به این باریکه هیچ کدام از اهداف تل آویو از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست محقق نشده است.

خبرنگار شبکه المیادین نیز گزارش داد که اشغالگران صهیونیست برای نخستین بار از زمان ورود به اردوگاه المغازی و البریج در مرکز نوار غزه از این منطقه ها عقب نشینی می کنند.

در این گزارش آمده است: عناصر اشغالگر از منطقه های الزوایده، النصیرات، الکرامه و مخابرات و التوام عقب نشینی کردند. این عقب نشینی شامل خیابان الرشید در غرب نوار غزه و بیت لاهیا، جبالیا و بیت حانون نیز می شود.