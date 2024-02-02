به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان رژیم صهیونیستی از مناطق «العطاطره» و «السودانیه» در شمال غرب شهر غزه به سمت شهرک «زکیم» در داخل سرزمینهای اشغالی عقبنشینی کردند.
صهیونیستها همچنین تجهیزات نظامی خود را از مجاورت دانشگاه الاقصی و بیمارستانهای «الامل» و «الخیر» در خانیونس خارج کردند.
این تحولات در حالی است که ارتش اشغالگر همچنان به محاصره مناطق «تل الهوی» و «شیخ عجلین» در غزه ادامه داده و ساختمانهای مسکونی را در آن هدف قرار میدهد.
رسانههای فلسطینی هم اعلام کردند که پیکرهای ۱۲ شهید را زیر آوار خانه آنها که هفتهها پیش در مرکز خان یونس در جنوب نوار غزه هدف حمله اشغالگران قرار گرفت، پیدا کردهاند.
همچنین در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در اطراف بیمارستان «اروپایی» در خانیونس دو نفر زخمی شدند که برای مداوا به این بیمارستان منتقل شدند.
نظر شما