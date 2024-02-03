دانش آموزان درباره حقایق تاریخ به خوبی مطالعه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب صبح شنبه در مدرسه دخترانه فرهنگ برگزار شد.

دبیرستان دخترانه فرهنگ مدرسه‌ای بود که شهیده فائزه رحیمی دانشجو معلم شهید حادثه تروریستی کرمان، در آن مدرسه تحصیل کرده و در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در دهه فجر در نمایشگاه مدرسه انقلاب این مدرسه راوی پیشرفت‌های انقلاب اسلامی بود.

امروز هم دانش آموزان این مدرسه با تاسی از این دانشجو معلم شهیده که روزگاری در این مدرسه و در نمایشگاه مدرسه انقلاب حضور داشت، غرفه‌های نمایشگاه مدرسه انقلاب را اداره و به ارائه برنامه پرداختند.

تاریخ استعمار، استقلال خواهی مردم ایران، پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضرورت شرکت در انتخابات از مهم‌ترین موضوعات غرفه‌های نمایشگاه مدرسه انقلاب بود.

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در این مراسم با گرامی‌داشت یاد و خاطره نام شهدا، گفت: این مدرسه با یاد شهید مرادی ساخته شد که علیه استعمار و استکبار مبارزه کرد اما این مدرسه باز هم با تقدیم شهید رحیمی خاطره ساز شد که قبل از اینکه دوره معلمی خود را تمام کند تبدیل به معلم و اسطوره برای ما شد.

وی با بیان اینکه حضور این شهدا و خانواده‌های شهدا موجب رونق نمایشگاه مدرسه انقلاب شد، افزود: دانش آموزان هم ارائه‌های بسیار خوبی در این برنامه داشتند. در غرفه‌ها به خوبی، با قدرت و تسلط کافی و با احساس نشان دادند در مورد حقایق تاریخی به خوبی مطالعه کردند.

امام جمعه موقت تهران گفت: امروز در جهان شاهد هستیم که آرمان فلسطین گسترش یافته است. باید خدا را شکر کنیم که در سایه قرآن و اهل بیت و گسترش انقلاب اسلامی در ایران، نه تنها به اهداف خود و به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید که در عملیات سنگین شناختی دشمن هم موفق خواهیم بود.

حاج علی‌اکبری خاطر نشان کرد: از خداوند می‌خواهیم توفیقات ایران و سعادت و خوشبختی را برای مردم که صبورانه در این انقلاب و برای پیشرفت ایران مقاومت کردند، بیشتر کند.