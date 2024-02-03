طرح انزوای ایران با «۱۱ پرتاب فضایی» در دولت سیزدهم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییسجمهور کشورمان امروز در مراسم گرامیداشت روز فناوری فضایی اظهار کرد: دشمنان تلاش کردهاند با تحریم، ایران را در انزوا قرار داده و متوقف کنند اما ۱۱ پرتاب فضایی در دولت سیزدهم، تحریمها و طرح انزوای جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه کرد.
وی افزود: تلاشها و دستاوردهای ماندگار عزیزانمان در حوزه هوافضا، علیرغم همه تهدیدها و تحریمها حقیقتاً جلوه «ما میتوانیم» است.
رییسجمهور با اشاره به بخشهای مختلفی که میتوانند از پیشرفتهای فضایی کشور بهره ببرند گفت: میتوان از توسعه رشد هوا و فضا در جهت پایش حوزه کشاورزی، منابع آب، اکتشاف معادن، دریاها، حضور و پایش امنیتی در مرزها و نیز در حوزههای اقتصادی و… بهره برد؛ با حضور در فضا و کسب اطلاعات دقیق از آن، ما میتوانیم در بسیاری از عرصهها رشد کنیم.
رییسی گفت: حضور در فضا قدرت میآورد زیرا ماهواره در فضا، مانند چشمی است که بشر میتواند از فضا بهتر ببیند و با پایش دادههای دریافتی، برای بخشهای مختلف تصمیمگیری و تصمیمسازی کند.
رییسجمهور با اشاره به فعالیت ارگانهای مختلف در رشد و توسعه صنعت فضایی کشور گفت: سازمان ارتباطات، وزارت علوم و بخشهایی از سایر وزارتخانهها مانند وزارت دفاع و نیز سپاه پاسداران و ارتش، با همکاری و همگرایی برای رشد صنعت فضایی کشور در تلاش هستند تا توان فضایی کشور افزون شود.
وی با اشاره به اهمیت و نقش بخش خصوصی در توسعه فضایی کشور، گفت: برای توسعه فضایی کشور باید به بخش خصوصی میدان داد؛ آنها باید بیایند و کمک کنند زیرا بدون حضور بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان و فنآور، بخش هوافضا نمیتواند پیشرفت کند.
رییسی ادامه داد: میداندادن به بخش خصوصی، ضرورت دارد زیرا موفقیت و انجام کارهای اثربخش فضایی و پیشرفت در این حوزه، موکول به فعالیت بخش خصوصی و ایفای نقش ارزشمند توسط این بخش است.
ارتفاع حضور ما در فضا باید افزایش پیدا کند
وی تاکید کرد: تعداد پرتابها با دقت بیشتر باید افزایش پیدا کند؛ از سویی برای شتابدادن به حضور در ارتفاع بالاتر، باید تلاش کنیم زیرا این موضوع اهمیت دارد. با توجه به کارهای صورتگرفته، متخصصان کشورمان این توانایی را دارند که ارتفاع حضور ما در فضا را افزایش دهند.
رییسجمهور در ادامه با تاکید بر استمرار توسعه زیرساختهای فضایی کشور و همچنین با اشاره به ضرورت تجاریسازی صنایع فضایی افزود: یکی از بخشهایی که میتواند ابزار و زمینه افزایش بهرهوری در کشور را ایجاد کند، صنعت فضایی است. صنعت فضایی ایران باید به سمت تجاریسازی حرکت کند. امیدوارم آزمایشگاههای صنایع فضایی به دقت و سرعت بیشتر در کارها بیانجامند؛ البته دقت نباید فدای سرعت در هیچ کاری شود.
رییسی اضافه کرد: زمانی که با روسای کشورها صحبت میکنم، اذعان دارند که پرتابهای ماهوارهها برای آنها هم ایجاد امید میکند؛ تحریمها جمهوری اسلامی ایران را متوقف نکرده و برعکس، رشد و پیشرفت و ارتقای ما را افزون کرده است.
وی گفت: این مهم نشانگر اراده ملت ایران و دانشمندان و نخبگان کشور است که علیرغم همه تهدیدها و تحریمها گامهای خوبی در راستای پیشرفت کشور برمیدارند.
رییسی با بیان اینکه آینده برای ایران بسیار روشن است، اظهار کرد: صنعت فضایی کشور، جلوه پیشران اقتصادی در حوزههای مختلف است و میتواند قدرت و ثروت را برای کشور به همراه داشته باشد.
رییسجمهور با اشاره به مسئله غزه، گفت: انشاءالله شاهد پیروزی واقعی مردم غزه باشیم و ببینیم که ستمگران و ظالمان نزد افکار عمومی و وجدانهای بیدار جهان مفتضحتر شده و نقاب از چهره نفاق کنار زده شده است.
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