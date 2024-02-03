پرتاب ماهواره ناهید ۲ و ظفر ۲ در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم روز فناوری فضایی که امروز صبح با حضور رئیس جمهور در محل پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد با اشاره به دستاوردها و گزارش پیشرفت صنعت فضایی در دولت سیزدهم و دو پرتاب موفق ماهواره ثریا با ماهواره بر قائم ۱۰۰ و ماهواره مهدا به همراه دو ریز ماهواره با ماهواره بر سیمرغ به فضا گفت: در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرتاب ماهواره‌هایی از نمونه کیفی ماهواره طلوع ۳ داشتیم و در فرودین سال ۱۴۰۲ توسعه پایگاه چابهار اتفاق افتاد این پایگاه اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است. امیدواریم تا سال آینده به صورت عملیاتی از این پایگاه استفاده کنیم. همچنین در خرداد سال ۱۴۰۲ قرارداد با بخش خصوصی منعقد شد و خرید تضمینی تصاویر ماهواره‌ای صورت گرفت تا بخش خصوصی رونق بگیرد و در شهریور سال ۱۴۰۲ طراحی منظومه باریک باند اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه حجم قراردادهای صنعت فضایی در این دولت بیشتر از تمام قراردادهایی است که حتی با دانشگاه‌ها داشتیم افزود: در مهر ماه ۱۴۰۲ عملیات تزریق ماهواره نور ۳ با ماهواره بر قاصد در مدار قرار گرفت. همچنین در مهر ماه سال ۱۴۰۲ پیشرفت پایگاه‌هایی فضایی اتفاق افتاد. اگر بخواهیم منظومه سازی کنیم باید به سمت پایگاه‌های فضایی برویم که بتوانند ماهواره‌ها را در مدارهای مختلف قرار دهند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تا کلاس هزار برای تست و تجمیع ماهواره از دیگر اقدامات این سازمان است و قرار داد ماهواره ناهید ۳ وپارس ۳ نیز منعقد شده است.

سالاریه در ادامه گفت: پیش بینی ما این است که اولین ماهواره خورشید آهنگ ما در سال آینده از پایگاه چابهار پرتاب شود.

وی ادامه داد: در آذر ماه سال ۱۴۰۲ کپسول زیستی با پرتابگر سلمان انجام شد و در دی ماه سال ۱۴۰۲ ثریا به عنوان یک ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی با پرتابگر قائم ۱۰۰ با موفقیت در مدار قرار گرفت و بعد از یک هفته تزریق موفق چندگانه سه ماهواره مهدا کیهان و هاتف به فضا بود که با پرتابگر سیمرغ رکورد زد.

سالاریه با بیان اینکه سه ماهواره در حال حاضر به پایان رسیده‌اند، گفت: ماهواره ظفر ۲ با وزن ۵۰۰ کیلوگرم یک ماهواره از نوع سنجشی است و در دانشگاه علم و صنعت اجرا شده است که می‌تواند منظومه ماهواره‌ای باشد و سال آینده این ماهواره پرتاب می‌شود. همچنین ماهواره پارس ۱ امسال در مدار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ماهواره ناهید ۲ با وزن ۱۲۰ کیلوگرم و با عمر مداری ۲ سال در حال تست نهایی است و سال آینده پرتاب می‌شود که مأموریت این ماهواره توسعه تکنولوژی زیر سیستم‌های حساس ماهواره و اینترنت اشیا است که تجهیزات آن روی ماهواره ناهید ۱ نصب شده است.

سالاریه در پایان گفت: پرتاب بلوک انتقال مداری سامان ۱ نیز از دیگر برنامه‌های این سازمان است که این سامانه مأموریت انتقال محموله‌ها تا ۱۰۰ کیلوگرم را دارد و می‌تواند مسیر رسیدن به مدار ژئو را هموار کند. می‌توان گفت در حال حاضر این سامانه در مرحله تست‌های سیستمی است.