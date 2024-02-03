وزیر دفاع آمریکا: به دنبال درگیری در خاورمیانه نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پس حمله تجاوزکارانه هوایی این کشور به مناطقی در عراق و سوریه اعلام کرد که «ما به دنبال درگیری در خاورمیانه یا هر جای دیگری نیستیم.»

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) دیشب در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله‌هایی را به مواضع کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.

شبکه المیادین گزارش داد که حمله بامداد امروز آمریکا علیه سوریه ۴۰ دقیقه به طول انجامید و با استفاده از جنگنده‌ها و چند بمب افکن صورت گرفت. آمریکا در این حمله نزدیک به ۲۰ منطقه در دیرالزور، الهرابش، شهر المیادین و البوکمال در شرق سوریه را هدف قرار داد.

به نوشته المیادین اکثر منطقه‌هایی که هدف حمله بامداد امروز اشغالگران آمریکایی در شرق سوریه قرار گرفته اند از قبل تخلیه شده بودند. این حمله آمریکایی‌ها تأسیسات غیرنظامی از جمله انبارهای مواد غذایی، نانوایی‌ها و کتابخانه ها را هدف قرار داد.

«اسکات ریتر، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا پس از حمله تجاوزکارانه آمریکا به مواضع نیروهای مقاومت در عراق و سوریه، با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد که حمله‌های دیشب ارتش آمریکا مکان پراهمیتی را هدف قرار ندادند.

وی دراین‌باره نوشت: به ۸۵ هدف حمله شد. پنج روزپس از هدف قرار گرفتن منافع آمریکا. اگر فکر می‌کنید که این چیزی غیر از یک نمایش بزرگ با صدا و نور زیا است، دیوانه هستید. هیچ چیز مهمی مورد حمله قرار نگرفت. هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. ما سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار برای این کارها هزینه می کنیم.