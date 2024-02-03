به گزارش خبرنگار مهر از قطر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی دو بر یک تیم ملی ایران برابر ژاپن گفت: خدا را شکر می‌کنم لطف خدا و اهل بیت شامل حال ایران شد. آسیا باید به این بازی افتخار کند. مردم ایران باید به این جوانان افتخار کنند که امروز با قلب شأن بازی کردند. لیاقت مردم ایران بالاتر از این هاست. بازیکنان ما به خاطر ایران بازی کردند و در نیمه دوم توانستیم به گل برسیم و بازی را ببریم.

قلعه نویی ادامه داد: از همه مسؤولان تشکر می‌کنم و خواهش من این است که نگاه به فوتبال را عوض کنند. از آقای تاج هم خیلی ممنونم که زحمت زیادی کشیدند. دست تک به تک بازیکنانم را می بوسم. امیدوارم مسوولان حمایت کنند که ورزشگاه های خوب داشته باشیم، ورزشگاه بسازیم و به تیم های پایه توجه کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: این جوانان کار بزرگی انجام دادند اما باید برنامه ریزی داشته باشیم که این پیروزی های تداوم داشته باشند. از تک تک بازیکنانم تشکر می کنم که در این دیدار مردانه جنگیدند و به پیروزی مهم دست پیدا کردند.

امیر قلعه نویی ادامه داد: ما برنامه داشتیم که هافبک های ژاپن را از بازی خارج کنیم. تا قبل از گل موفق نبودیم اما بعد از گلی که زدیم بازیکنان ما برتر بودند و توانستند نبض بازی را در اختیار بگیرند.

سرمربی تیم ملی ایران در مورد تمایل دارد در مرحله نیمه نهایی با قطر بازی کند یا ازبکستان گفت: ایران و ایرانی می تواند کارهای بزرگ انجام دهد. تورنمنت کافا که رفتیم خیلی به ما حمله شد. در هشت تیمی که در کافا حضور داشتند پنج تیم در جام ملت ها موفق بودند و دو تیم که ایران و اردن هستند به نیمه نهایی صعود کردند.

وی ادامه داد: برخی آقایان نگرش شان را عوض کنند و به جای تخریب بیایند انتقاد درست بکنند. نگاه ها و رفتارها را تغییر دهند. انتقاد باعث پیشرفت بیشتر می شود. خواهش من از مسوولان این است که برای تیم های پایه برنامه ریزی کنند. من از این فوتبال هیچ چیز نمی خواهم. دوست دارم که وقتی من بازنشسته شدم ببینم که تیم های پایه موفق بودند.

امیر قلعه نویی ادامه داد: در دوره گذشته که سرمربی بودم اگر برخی کمک می کردند فوتبال این مملکت موفق می شد. ما مربیان بزرگی در فوتبال ایران داریم که می توانند در اروپا مربیگری کنند. از آنهایی هم که انتقاد کردند ممنونم اما حرف هایی شنیدم که درست نبود. من هم ایراد دارم اما خواهشم این است که نگاه ها عوض شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: خیلی ها دنبال این بودند که ما گروه مان را عوض کنیم اما من اعتقاد داشتم اگر می خواهیم قهرمان شویم باید با همه بجنگیم. در نیمه دوم بازیکنان ما هر کدام ۷۰ درصد خودشان بودند.

وی ادامه داد: تا فردا قبل از تمرین بازیکنان حق دارند خوشحالی کنند و بعد از آن دیدار با ژاپن به تاریخ خواهد پیوست و ما باید به فکر دیدار مرحله نیمه نهایی باشیم.