کسانی که قلم به دست دارند باید شرف و صداقت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضائیان بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی مقابل ژاپن اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم دل مردم ایران را شاد کنیم اما می‌خواهم در خصوص موضوعی صحبت کنم. در رسانه‌ها کسانی هستند که در کنار ما بودند دستشان درد نکند. اما کسانی بودند که در روزهای بد که روز ما نبود در کار ما نبودند. آنها باید شرف و صداقت در قلمش خود داشته باشند.

وی افزود: دوست دارم وقتی از تیم ملی انتقاد می‌کنند از این موضوع هم بنویسند که چرا زمانی که ما به هر تورنمنتی می‌رویم باید قیمت دلار به شکل عجیبی بالا برود؟ این موضوع باعث می‌شود تا دغدغه مردم زیاد شود و فشار آن به روی فوتبالیست‌ها باشد. این کار را نکنید. پیروزی ما ذره‌ای دل این مردم را شاد کرد.

رضائیان با اشاره به انتقالد هایی که از سوی رسانه‌ها شده بودگفت: باز هم می گویم کسانی که قلم به دست هستند جرأت داشته باشند همه چیز را بنویسد. امروز همه بازیکنان به خاطر مردم ایران و شادی این ملت بازی کردند. همه بازیکنان تیم ملی شرف دارند خدا را شکر که بازی امروز را بردیم و دشمن شاد نشدیم. به بازیکنان هم گفته بودم نباید دشمن شاد شویم. بازیکنان تیم ملی بعد از آن بازی سخت مقابل سوریه امروز اینگونه مقابل ژاپن بازی کردند دم بازیکنان تیم ملی گرم که تلاش کردند. ما عاشق ملت ایرانیم.