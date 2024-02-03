انصاری فرد: دست مردم ایران را می بوسم/ برای جهانبخش خوشحال هستم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری فرد پس از پیروزی ایران برابر ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ اظهار داشت: واقعاً نمی‌دانم چطور احساساتم را بیان کنم و خدا را شکر می‌کنم که توانستیم بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم.

او ادامه داد: پیشنهاد من به امیر قلعه نویی (ُسرمربی تیم ملی فوتبال ایران) این بود که علیرضا جهانبخش پنالتی را بزند و مطمئنم بودم که او می‌تواند این پنالتی را تبدیل به گل کند و واقعاً از ته دل برای او خوشحال هستم.

انصاری فرد خاطر نشان کرد: دست تک تک مردم ایران را می‌فشارم و می‌بوسم و از تمام دلگرمی‌هایی که به ما دادند تشکر می‌کنم و امیدوارم در ادامه مسیر هم موفق باشیم.

انصاری فرد افزود: این پیروزی مبارک مردم عزیز کشورمان باشد، یک بدهی به مردم ایران داشتیم و بخش کوچکی از آن را پرداخت کردیم.

او ادامه داد: ما در شرایط سخت کنار مردم ایران هستیم و به عشق مردم در هر بازی وارد زمین خواهیم شد و امیدوارم در ادامه مسابقات همانند امروز دل میلیون ها ایرانی را شاد کنیم.