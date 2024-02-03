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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۸

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

انصاری فرد: دست مردم ایران را می بوسم/ برای جهانبخش خوشحال هستم

انصاری فرد: دست مردم ایران را می بوسم/ برای جهانبخش خوشحال هستم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: واقعا خوشحالم که توانستیم به مرحله نیمه نهایی صعود کنیم و دست تک تک مردم ایران را می بوسم.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری فرد پس از پیروزی ایران برابر ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ اظهار داشت: واقعاً نمی‌دانم چطور احساساتم را بیان کنم و خدا را شکر می‌کنم که توانستیم بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم.

او ادامه داد: پیشنهاد من به امیر قلعه نویی (ُسرمربی تیم ملی فوتبال ایران) این بود که علیرضا جهانبخش پنالتی را بزند و مطمئنم بودم که او می‌تواند این پنالتی را تبدیل به گل کند و واقعاً از ته دل برای او خوشحال هستم.

انصاری فرد خاطر نشان کرد: دست تک تک مردم ایران را می‌فشارم و می‌بوسم و از تمام دلگرمی‌هایی که به ما دادند تشکر می‌کنم و امیدوارم در ادامه مسیر هم موفق باشیم.

انصاری فرد افزود: این پیروزی مبارک مردم عزیز کشورمان باشد، یک بدهی به مردم ایران داشتیم و بخش کوچکی از آن را پرداخت کردیم.

او ادامه داد: ما در شرایط سخت کنار مردم ایران هستیم و به عشق مردم در هر بازی وارد زمین خواهیم شد و امیدوارم در ادامه مسابقات همانند امروز دل میلیون ها ایرانی را شاد کنیم.

کد مطلب 6013329
بهنام روان پاک

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