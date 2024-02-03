گریه بازیکنان ایران در لحظات شاد برد بزرگ/گلزن در آغوش مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۵ در حضور ۳۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه اجوکیشن سیتی دوحه و به قضاوت «ما نینگ» از چین به مصاف هم رفتند که این دیدار ۲ بر یک به سود ایران خاتمه یافت.

حاشیه پایانی این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از پیروزی مقابل ژاپن به شادی پرداختند و بازیکنان روی سر جهانبخش ریختند.

* کنعانی زادگان که روی گل پیروزی ایران تأثیر گذار بود روی زمین نشست و از شادی گریه کرد.

* جهانبخش که به عنوان کاپیتان در این دیدار وظیفه سنگینی را داشت شدیداً در حال گریه بود و پس از گریه در گوشه‌ای از زمین سجده شکر به جا آورد.

* کاپیتان تیم ملی پس از سجده شکر کاپیتان تیم ملی ژاپن را در آغوش کشید و با او به خوش و بش کرد.

* محمد محبی زننده گل اول ایران در این دیدار به روی سکوها رفت و مهدی طارمی که به دلیل کارت قرمز در این بازی محروم بود در آغوش کشید.