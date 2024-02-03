دعوت به آرامش کاپیتان ایران/ سکوت محض هواداران پس از گل ژاپن

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیم‌های ملی ایران و ژاپن در حالی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی شهر دوحه قطر پیگیری شد که حاشیه‌هایی را به همراه داشت:

* حدود نیمی از ظرفیت ورزشگاه ۴۶ هزار نفری محل برگزاری بازی را تماشاگران پر کرده بودند.

* طرفداران تیم ملی ایران در استادیوم بیشتر از ژاپنی‌ها بود اما پس از گلی که ایران دریافت کرد کمترین صدا از آنها به نوش می‌رسید.

* کریم انصاریفرد و احسان حاج صفی از دقیقه ۲۰ کنار نیمکت شروع به گرم کردن کردند.

* پاس‌های پر اشتباه بازیکنان در یک سوم دفاعی باعث ایجاد تنش بین آنها در زمین سده بود که علیرضا جهانبخش از آنها خواست آرامش داشته باشند. امید ابراهیمی نیز پس از گل اول ژاپن با حرکات دست خود از هم تیمی‌هایش خواست تمرکز نگه دارند و بازی را ادامه دهند.

* امیر قلعه نویی همچون موریاسو از ابتدای زمین کنار زمین حضور داشت و از دستیاران خود خواست کمتر کنار زمین شروع به صحبت با بازیکنان کنند.

* اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران به همراه مسئولان کشور میزبان و ژاپن در جایگاه ویژه حضور داشتند. مهدی تاج نیز همراه با رئیس فدراسیون قطر بازی را تماشا کرد.

* مهدی طارمی که به علت محرومیت در این دیدار حضور نداشت جدا از سایر نفرات تیم به تماشای بازی نشست.