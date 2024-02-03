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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

ایران بدون محروم راهی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها شد

ایران بدون محروم راهی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها شد

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ محرومی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر یک ایران همراه شد. محمد محبی و علیرضا جهانبخش دو گلزن ایران در این بازی بودند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سعید عزت اللهی و محمد محبی ۴ بازیکنی بودند که در بازی با سوریه از داور کارت زرد دریافت کردند و اگر در دیدار با ژاپن کارت زرد می‌گرفتند دیدار نیمه نهایی را از دست می‌دادند که خدا را شکر هیچکدام از این نفرات کارت نگرفتند و به این ترتیب ایران محرومی در دیدار نیمه نهایی نخواهد داشت.

ایران در مرحله نیمه نهایی باید روز ۱۸ بهمن و از ساعت ۱۸:۳۰ رو در روی برنده دیدار قطر و ازبکستان قرار بگیرد.

کد مطلب 6013309
بهنام روان پاک

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