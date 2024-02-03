به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر یک ایران همراه شد. محمد محبی و علیرضا جهانبخش دو گلزن ایران در این بازی بودند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سعید عزت اللهی و محمد محبی ۴ بازیکنی بودند که در بازی با سوریه از داور کارت زرد دریافت کردند و اگر در دیدار با ژاپن کارت زرد می‌گرفتند دیدار نیمه نهایی را از دست می‌دادند که خدا را شکر هیچکدام از این نفرات کارت نگرفتند و به این ترتیب ایران محرومی در دیدار نیمه نهایی نخواهد داشت.

ایران در مرحله نیمه نهایی باید روز ۱۸ بهمن و از ساعت ۱۸:۳۰ رو در روی برنده دیدار قطر و ازبکستان قرار بگیرد.