به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر یک ایران همراه شد. محمد محبی و علیرضا جهانبخش دو گلزن ایران در این بازی بودند.
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سعید عزت اللهی و محمد محبی ۴ بازیکنی بودند که در بازی با سوریه از داور کارت زرد دریافت کردند و اگر در دیدار با ژاپن کارت زرد میگرفتند دیدار نیمه نهایی را از دست میدادند که خدا را شکر هیچکدام از این نفرات کارت نگرفتند و به این ترتیب ایران محرومی در دیدار نیمه نهایی نخواهد داشت.
ایران در مرحله نیمه نهایی باید روز ۱۸ بهمن و از ساعت ۱۸:۳۰ رو در روی برنده دیدار قطر و ازبکستان قرار بگیرد.
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