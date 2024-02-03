عزت اللهی: هم قسم شدیم ژاپن را ببریم/ فعل خواستن را صرف کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزت اللهی پس از پیروزی ایران مقابل ژاپن و صعود به نیمه نهایی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر گفت: اول به همه اعضای کادر فنی و بازیکنان خسته نباشید می گویم. امروز همه همدل و هم قسم شدیم تا فعل خواستن را صرف کردیم و ثابت کردیم اگر بخواهیم می‌شود. دست خانواده‌هامون را میبوسم، مخصوصا در این دو روز که شرایط واقعا سخت بود.

وی گفت: بازی اول مقابل سوریه ۱۲۰ دقیقه بود و بعد از آن هم و استرس پنالتی داشتیم. با این حال همه همت کردیم تا در این بازی سربلند شویم.خدا را شکر که این اتفاق افتاد. در این سه روز باید اول از همه از نظر مغزی ریکاوری کنیم تا خودمان را برای نیم نهایی آماده کنیم.