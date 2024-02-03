امید ابراهیمی: با غیرت ژاپن را بردیم/ برد مبارک مردم ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا موفق شد با نتیجه ۲ بر یک ژاپن را شکست دهد و راهی مرحله نیمه نهایی شود.

امید ابراهیمی بازیکن تیم ملی کشورمان که در این دیدار با تلاش خود نقش مهمی در پیروزی تیم ملی داشت در پایان این مسابقه گفت: قبل از هر چیز خدا را شکر می‌کنم. بچه‌های تیم ملی در این دیدار از جان مایه گذاشتند. بین دو نیمه و در رختکن به هم گفتیم که هنوز هیچ چیز از دست ندادیم. گل اول به ما شوک وارد کرد اما باعث شد عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم ما عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتیم و تیم ژاپن نتوانست خطری روی دروازه ما ایجاد کند. ما با غیرت ایرانی توانستیم ژاپن را ببریم. همه بچه‌ها از جان مایه گذاشتند و این پیروزی مبارک مردم ایران باشد. بعد از گل دوم همه خوشحال بودیم و با وجودی که هنوز بازی تمام نشده بود بغضی از سر شادمانی داشتیم. ما تلاش می‌کنیم این پیروزی ادامه دار باشد و بتوانیم راهی فینال شویم.