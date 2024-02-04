میزبان مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه‌برداری آسیا در کنگره سالانه خود در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان، چین و هند را به عنوان برگزارکنندگان دو دوره آتی این رقابت‌ها انتخاب کرد. این اتفاق در حالی افتاده است که کویت نیز با کسب میزبانی مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا در سال ۲۰۲۵، برگزاری اولین رویداد مهم بین‌المللی خودش را تجربه می‌کند.

با این انتخاب، ورزشگاه چهار هزار نفری و مجهز شهر جیانگ‌شان چین میزبان مسابقات سال ۲۰۲۵ آسیا خواهد بود و شهر گاندی نگر مرکز ایالت گجرات که به عنوان پایتخت ورزش هند شهرت دارد، در سال ۲۰۲۶ مسابقات قهرمانی آسیا را میزبانی خواهد کرد.

فدراسیون آسیا همچنین در همکاری با فدراسیون جهانی وزنه برداری، دوره‌های بین‌المللی مربیگری را برگزار خواهد کرد که تا پایان سال جاری میلادی، جزئیات آن مشخص می‌شود.

به گفته محمد جلود، رئیس IWF، «این گام مهمی برای پاکسازی وزنه برداری است و مدرک مربیگری کسانی که در دوپینگ ورزشکاران‌شان نقش داشته باشند، ابطال خواهد شد.»