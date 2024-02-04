افتتاح ۱۶۶۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی اقشار حمایتی در۱۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همزمان با دهه مبارک فجر، ۱۶۶۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی با میزان سرمایه گذاری بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان با همکاری ساتبا و نهادهای حمایتی شامل بسیج سازندگی، کمیته امداد (ره) و بهزیستی در ۱۷ استان شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، یزد، بوشهر، فارس، خراسان رضوی، لرستان، چهار محال و بختیاری، گلستان، قزوین، البرز، هرمزگان، گیلان اصفهان، ایلام و سمنان به بهره برداری می‌رسند.

از جمله پروژه‌های آماده افتتاح دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در دهه فجر امسال می‌توان به ساخت ۲۵۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی تحت پوشش شرکت توزیع برق شمال کرمان با همکاری کمیته امداد امام (ره)، ۱۸۵ نیروگاه خورشیدی با همکاری کمیته امداد در استان زنجان، ۵۰ نیروگاه در شهرستان‌های میاندوآب، ارومیه، شاهین دژ و مهاباد در استان آذربایجان غربی و ۱۴۷ نیروگاه در استان یزد اشاره کرد.

همچنین در این ایام ۲۰۰ نیروگاه خورشیدی طرح حمایتی در شهرستان‌های بردسکن، بجستان، خلیل آباد، فیروزه و رشتخوار در استان خراسان رضوی با همکاری بسیج سازندگی، بهزیستی و کمیته امداد، ۱۰۰ نیروگاه در شهرستان‌های دهلران، سیروان و چرداول در استان ایلام، ۱۶۰ نیروگاه خورشیدی در استان لرستان و ۲۷۵ نیروگاه در استان هرمزگان افتتاح می‌شوند.

از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا در دهه فجر امسال می‌توان به ۶۰ نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان اشاره کرد؛ از این تعداد، ۲۰ سامانه خورشیدی به تازگی نصب و به شبکه سراسری متصل شده و ۴۰ سامانه تا ۲۲ بهمن وارد مدار می‌شوند.

همچنین ۵۰ نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان، مهدی شهر و گرمسار در استان سمنان آماده افتتاح هستند و ۲۰ نیروگاه در استان البرز و ۲۰ نیروگاه در استان گلستان در آستانه افتتاح در دهه فجر هستند .۳۰ نیروگاه خورشیدی طرح حمایتی برای خانواده‌های تحت پوشش در استان گیلان، ۱۰ نیروگاه در استان فارس و ۱۵ نیروگاه در استان قزوین نیز بزودی به بهره برداری می‌رسند.