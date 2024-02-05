تصمیم قاطع ایران تقویت همکاری و توسعه روابط با سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با علی صادق علی وزیر امور خارجه سودان با تاکید بر گشایش صفحه جدیدی از تحکیم و توسعه روابط تهران و خارطوم به توافقات و نکات مهم مطرح شده در دیدار روسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست مشترک سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض اشاره کرد و افزود: حضور هیات سودان در تهران نشانگر اراده جدی مقامات عالیرتبه سودان برای تحکیم و توسعه روابط است و اراده و تصمیم قاطع جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از تقویت همکاری و توسعه روابط با سودان است.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان بازگشایی سفارت خانه‌ها و از سرگیری فعالیت سفرا در دو کشور را برای پیگیری توسعه همکاری‌های فی مابین مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که با استقرار و پیگیری سفرای دو کشور بتوان همکاری‌های فیمابین را افزایش داد.

امیرعبداللهیان با اشاره به ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمند کشورمان در عرصه صنعتی و خدمات فنی - مهندسی، فناوری‌های نوین و برتر و زمینه‌های پزشکی و دارویی، آمادگی کشورمان را برای ارائه این تجربیات در راستای توسعه و پیشرفت سودان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه سودان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به تهران، به سابقه روابط تاریخی دو کشور اشاره کرد و با ابراز تاسف از قطع روابط و ایجاد وقفه در روند روابط بین دو کشور و ملت مسلمان، بر اراده و اهتمام جدی کشورش برای تحکیم و توسعه روابط در عرصه‌های مختلف تاکید و ابراز امیدواری کرد با از سرگیری فعالیت سفرای دو کشور شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط و پیگیری توافقات فی مابین دو کشور باشیم.

وی همچنین گزارشی از روند تحولات داخلی و بحران در این کشور و تلاش‌های رییس جمهور کشورش برای فائق آمدن بر مشکلات مردم سودان منبعث از جنگ و بحران و حل و فصل بحران از راه‌های مسالمت آمیز و با کمک و حمایت کشورهای همسایه و سازمان ملل متحد و از طریق ابتکار عمل‌های صلح منطقه‌ای و بین المللی ارائه کرد.

وزیر امور خارجه سودان همچنین در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به توطئه‌های رژیم صهیونیستی برای تداوم جنگ و بحران داخلی در سودان، بر موضع اصولی دولت و مردم کشورش در حمایت از آرمان مقدس فلسطین و محکومیت تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به خصوص در غزه تاکید کرد.