زاخارووا: اروپا سردرگم است؛ شکست نقشه های ناپلئونی زلنسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: سوء قصد کی یف به ژنرال الکسیف بخشی از یک جنگ ترکیبی است که توسط غرب تأمین مالی می ‌شود و هدف آن ایجاد اخلال در گفتگوهاست

وی افزود: سوءقصد به جان الکسیف یک اقدام تروریستی از سوی کی یف است که می ‌داند هیچ چشم‌اندازی در میدان نبرد ندارد. تاکتیک ‌های رژیم کی یف محکوم به شکست است و منجر به نابودی حاکمیت دولتی کشورش می ‌شود. نقشه‌های ناپلئونی زلنسکی برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه شکست خورده است. همواره باید منتظر اقدامات مخرب از سوی رژیم کی یف بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: شماری از کشورهای اروپایی به توسعه روابط دوجانبه خود با روسیه ادامه می‌دهند. کشورهای اروپایی باید اشتباهات خود را بپذیرند و به منافع ملی خود بازگردند

وی اعلام کرد: روسیه هرگز درهای روابط با اتحادیه اروپا را نبسته است، اما برقراری ارتباط با مسکو از موضع قدرت غیرقابل قبول است. مردم اروپا ممکن است سیاست های دولت هایشان را نبخشند و خواستار جبران و پاسخگویی حاکمانشان شوند.

زاخارووا گفت: کشورهای اروپایی در حال حاضر در مورد گام های بعدی و چگونگی برون رفت از وضعیت فعلی در روابط خود با روسیه، سردرگم هستند. کشورهای اروپایی از رعایای خوشحال به بردگان ناراضی تبدیل شده ‌اند.

وی افزود: درباره سرنوشت گرینلند باید از ساکنان آن نظرخواهی شود، نه اینکه بر سر این سرزمین با دیگران معامله شود.