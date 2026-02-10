به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی مردمی تحت عنوان «لشکر سلیمانی» با هدف بازتاب اقتدار ملی و گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران برگزار میشود.
این ویژهبرنامه حماسی که به همت مکتب حاج قاسم (مرکز حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی) طراحی و برگزار میشود، با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم و جوانان همراه خواهد بود که محوریترین بخش آن، اجرای همخوانی قطعه ماندگار «ای شاه خائن» با اشعار و سبک جدید است که با مداحی حاج میثم مطیعی و حاج مهدی رسولی اجرا خواهد شد.
«لشکر سلیمانی» روز ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح حرکت خود را از خیابان ۱۶ آذر تقاطع ادوارد براون آغاز میکند و به مسیر اصلی مردم در راهپیمایی تهران ملحق خواهد شد تا جلوهای از همبستگی ملی ایرانیان را به تصویر بکشد.
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