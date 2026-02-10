اعلام لیست تیم ملی فوتبال پس از قهرمانی خاتون

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال بانوان که خود را برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۶ استرالیا آماده می کند، اردوی آماده سازی خود را از روز جمعه ۲۴ بهمن در مرکز ملی فوتبال آغاز می کند.

به همین منظور مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی ۲۷بازیکن را به اردو فرا خواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شبان ، فاطمه مخدومی ، محدثه ذلفی ، عاطفه ایمانی (البرز)

زهرا پورحیدر (اصفهان) فاطمه امینه برازجانی ، ملیکا متولی ، عاطفه رمضانی زاده ، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، روژین تمریان ، افسانه چترنور ، زهرا سربالی ، گلنوش خسروی ، مونا حمودی ، شبنم بهشت ، مریم دینی ، شهناز جعفری زاده ، رها یزدانی (کرمان)

زهرا خواجوی، ثنا صادقی، زهرا احمدی زاده ، زهرا قنبری (تهران)

سمیه اسماعیلی ، کوثر عنبری (ایلام)

بهناز طاهرخانی(گیلان)

مریم یکتایی (آذربایجان غربی)

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز جمعه ۲۴ بهمن خود را به کادر فنی معرفی می‌کنند. اردوی فوق تا روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ادامه خواهد داشت.

جام ملت های فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا از یکم تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵) در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی، فیلیپین همگروه است.

برنامه دیدارهای تیم ملی بانوان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۱ اسفند

کره جنوبی – ایران / ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران / ورزشگاه گلد کوست

پنجشنبه ۱۴ اسفند

ایران – استرالیا؛ ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه گلدکوست

یکشنبه ۱۷ اسفند

ایران – فیلیپین؛ ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه گلدکوست