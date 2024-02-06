۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

طهماسبی:

عملیات اجرایی مقابله با پدیده ریزگردها در سرخس آغاز شد

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار از آغاز عملیات اجرایی مقابله با پدیده ریزگردها و کانون‌های داخلی گردوغبار بعد از ۲ سال برنامه‌ریزی در شهرستان سرخس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد طهماسبی، دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در خصوص لزوم تشکیل جلسات این ستاد در سفرهای استانی، بیان داشت: لازم است دستگاه‌ها به صورت ملموس و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم مناطقی که با این پدیده درگیر هستند، قرار گرفته شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح در شهرستان سرخس بعد از دو سال پیگیری و برنامه‌ریزی و همچنین هماهنگی با دستگاه‌ها، افزود: در این راستا سعی شد تا معاونین وزرا عرصه‌ها را از نزدیک ببینند و با مشکلات آن مناطق آشنا شوند که در این راستا تاکنون سفرهایی به استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی داشتیم.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار تاکید کرد: تجربه برگزاری جلسات این ستاد در استان سیستان و بلوچستان و مشاهده مشقت‌هایی که وجود گردو غبار برای مردم ایجاد کرده است نشان داد که این مساله در اتخاذ تصمیمات بهتر برای حل مشکلات مردم مؤثر بوده است.

طهماسبی اذعان کرد: ما در سرخس از بهمن ۱۴۰۰ تاکنون در حال پیگیری مساله هستیم و اکنون بعد از دو سال یک اعتبار مناسبی برای حل معضل گردو غبار توسط دستگاه‌ها اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: در منطقه سرخس دو معضل عمده داریم که یکی در داخل کشور و دیگری در خارج از مرزهای ایران است اما اکنون بر حل معضل داخلی متمرکز هستیم و با توجه به اینکه اراضی در این منطقه عمدتاً دیم، مرتع و آبی هستند.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با تاکید بر اینکه اراضی دیم عمدتاً شخم زده می‌شوند اما محصولی در آن کاشته نمی‌شود و اراضی مرتعی نیز غالباً با چرای بی رویه رو به رو است، عنوان کرد: بخش بزرگی از زمین‌های این منطقه مربوط به آستان قدس رضوی است و در دو سال گذشته بیشترین همکاری را با ما در این زمینه داشته است.

وی جلوگیری از آسیب به تأسیسات نفتی، جاده و راه آهن را نیز از دیگر اهداف ستاد ملی دانست و افزود: بودجه هزار میلیارد ریالی را با این هدف و همچنین هدف کاهش آلام مردم به این امر اختصاص دادیم و برای این امر نوع برنامه‌ها را از تمامی سازمان‌ها دریافت کرده‌ایم.

طهماسبی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام کارها و اقدامات در این خصوص توسط ستاد انجام می‌گیرد اما اجرای آن بر عهده دستگاه‌ها است که سازمان منابع طبیعی وظیفه غرق اراضی مرتعی، نهال کاری و بوته کاری، بادشکن غیرزنده همچنین سازمان امور عشایر وظیفه کنترل مراتع و جمعیت‌های عشایر وارد شده به منطقه و سازمان هواشناسی وظیفه پیش بینی وقوع بارش‌ها را برعهده گرفتند که امیدواریم با انجام این اقدامات در طی یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

وی به وظایف سازمان محیط زیست در این خصوص اشاره کرد و گفت: این منطقه منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری متنوعی دارد و وظیفه حفظ و نگهداری از آنها نیز به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است همچنین تجهیز مراکز بهداشتی این منطقه و انجام برخی اقدامات پایه‌ای نیز توسط وزارت بهداشت و سازمان زمین شناسی در حال انجام است.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار افزود: مطابق برنامه ریزی‌های انجام یافته امیدواریم مساله کانون‌های داخلی گردو غبار در منطقه سرخس با انجام این پروژه‌ها در میان مدت به صورت محسوس و در بلند مدت به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت که انشاالله در کنار پیگیری حل کانون‌های خارجی این مساله در سال‌های آینده به صورت کامل حل شود.

