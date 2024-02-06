هند کارمند امور خارجه را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیااکسپرس، جوخه ضد تروریسم ایالت اتار پرادِش هند یکی از کارمندان وزارت امورخارجه این کشور در سفارت هند در روسیه به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کرد.

«ساتیِندرا سِیوال» متهم شده که از عوامل سرویس اطلاعات و امنیت ملی پاکستان است که اطلاعات حساس نظامی هند را به پاکستان منتقل می‌کرده است.

وی از جمله کارمندان چند وظیفه‌ای در وزارت امور خارجه هند بود که از سال ۲۰۲۱ در سفارت هند در مسکو مشغول به کار بود.

به گفته مقامات هند، سِیوال پس از پذیرفتن جاسوسی برای پاکستان در جریان بازجوئی‌ها اعلام کرد که برای به‌دست آوردن اطلاعات درباره ارتش هند و فعالیت های آن به افسران دولتی با مبلغ معقولی پول رشوه می داد.