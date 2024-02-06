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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

هند کارمند امور خارجه را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کرد

هند کارمند امور خارجه را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کرد

رسانه‌های هندی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور یکی از کارمندان وزارت خارجه این کشور در سفارت هند در روسیه را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیااکسپرس، جوخه ضد تروریسم ایالت اتار پرادِش هند یکی از کارمندان وزارت امورخارجه این کشور در سفارت هند در روسیه به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کرد.

«ساتیِندرا سِیوال» متهم شده که از عوامل سرویس اطلاعات و امنیت ملی پاکستان است که اطلاعات حساس نظامی هند را به پاکستان منتقل می‌کرده است.

وی از جمله کارمندان چند وظیفه‌ای در وزارت امور خارجه هند بود که از سال ۲۰۲۱ در سفارت هند در مسکو مشغول به کار بود.

به گفته مقامات هند، سِیوال پس از پذیرفتن جاسوسی برای پاکستان در جریان بازجوئی‌ها اعلام کرد که برای به‌دست آوردن اطلاعات درباره ارتش هند و فعالیت های آن به افسران دولتی با مبلغ معقولی پول رشوه می داد.

کد مطلب 6016626

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    نظرات

    • NP IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      1 1
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      هندی هستند اما برای غربی ها فعالیت دارند دقیقا مثل جریان معاندین فارس زبان ما یا مثل همین ریشی سوناک که هندی هست شده نخست وزیر آمریکا بعد بر علیه کشور اسلامی در همکاری با غربی ها . این اشخاص آبروی کشور خودشون هم میبرن هر جا خدمت کنند چون به عنوان یک ایرانی یا هندی تخلف کاری انجام دهد می‌شناسند
    • NP IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      1 0
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      با کار فعالیت های این افراد بردگی این افراد برای غربی ها نه تنها وجه کشور خراب خواهد شد بلکه از طرفی بین کشور خود این شخص چون به عنوان شهروند آن کشور می باشد با کشور مقابل که برای تجسس جاسوسی یا هر چیز دیگری فرستاده شود خودش خراب خواهد شد . دچار سوء تفاهمات و کلی اختلاف
    • NP IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      1 0
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      غربی ها همیشه عادت کرده اند برای لطمه زدن به کشورها یا لطمه زدن کشوری به کشور دیگر از خود افراد همان کشور بهره استفاده کنند .

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