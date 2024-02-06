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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۸

رییس حوزه هنری استان مرکزی:

۲۰ اثر خلق شده در کارگاه «سرای امید» رونمایی شد

۲۰ اثر خلق شده در کارگاه «سرای امید» رونمایی شد

اراک- رییس حوزه هنری استان مرکزی از رونمایی ۲۰ اثر پوستر خلق شده باموضوع انتخابات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در نشست شورای اداری استان مرکزی با حضور رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور خبر داد.

سالار جیریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲۰ اثر خلق شده در کارگاهی به همت حوزه هنری استان مرکزی و سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری اراک با حضور هنرمندان استان برگزار شد.

وی افزود: برای خلق آثار با موضوع انتخابات و دستاوردهای انقلاب، ۶ نشست کارگاه (ایده‌پردازی، اتود اجرا و اجرای نهایی) زیر نظر استاد احسان مرادی برگزار شد تا طراحان با تعامل و هم‌افزایی بتوانند ایده‌های خلاق‌تر و اثرگذارتر با اجرایی مناسب با محتوا را ترسیم کنند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: از جمله تکنیک‌های استفاده شده در این آثار می‌توان به تکنیک فتومونتاژ، مدل سازی سه بعدی، تصویرسازی و عکاسی اشاره کرد.

جیریایی بیان کرد: آثار تولید شده حاصل دسترنج ۱۱ هنرمند شاخص طراح گرافیک استان است که هر کدام از این هنرمندان در جشنواره‌ها و فستیوال‌های طراحی گرافیک کشور و بین المللی حائز رتبه هستند.

کد مطلب 6017062

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